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Der Demonstrationszug sorgte für erhebliche Verkehrseinschränkungen.
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Einschränkungen im Verkehr

Demo gegen Kopftuchverbot – Stau-Chaos in Wiener City

Am Freitag zieht eine Demo gegen das Kopftuchverbot durch die Wiener Innenstadt. Laut ÖAMTC drohen zahlreiche Staus und Straßensperren.
Community Heute
Von Community Heute
09.10.2026, 14:25
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Demo mitten in der Wiener City! Am Freitag, dem 9. Oktober, ziehen zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen das Kopftuchverbot zu demonstrieren. Eine "Heute"-Leserin wurde am Nachmittag beim Schottentor auf Höhe der Universität Wien auf die Protestierenden aufmerksam und beobachtete das Geschehen vor Ort.

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Die Demonstration sorgt auch für Einschränkungen im Straßenverkehr. Autofahrer müssen sich deshalb auf zeitweise Straßensperren und Verzögerungen einstellen.

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Der Demonstrationszug startete gegen 12.45 Uhr. Die angekündigte Route führt vom Platz der Menschenrechte über die Babenbergerstraße und die Ringstraße zum Josef-Meinrad-Platz. Anschließend soll es über die Bankgasse und die Abraham-a-Sancta-Clara-Gasse bis zum Minoritenplatz gehen.

Hier drohen Staus und Sperren

Besonders auf dem Ring, der Lothringerstraße sowie rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz warnt der ÖAMTC vor möglichen Verzögerungen. Auch die Zweierlinie und die Zufahrten in die Innenstadt sind von den angekündigten Verkehrsmaßnahmen betroffen.

Im Bereich der Demonstration können Straßen bei Bedarf vorübergehend gesperrt und Autofahrer umgeleitet werden. Das Ende der Kundgebung ist für etwa 18 Uhr vorgesehen.

red,Akt. 09.10.2026, 14:26, 09.10.2026, 14:25
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