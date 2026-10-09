i In einer Wohnung brach kurz nach 7 Uhr ein Brand aus. Ein Mann konnte sich nicht mehr selbst ins Freie retten. Die Feuerwehr musste mit der Drehleiter anrücken. Leserreporter Einsatz in der Donaustadt Brand in Wien – Feuerwehr muss Mann aus Wohnung retten In Wien kam es am Freitag zu einer dramatischen Rettungsaktion. Nach einem Wohnungsbrand wurde ein Mann aus dem 2. Stock in Sicherheit gebracht. Von Community Heute 09.10.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feuerwehreinsatz am Freitagmorgen in der Wiener Donaustadt: In einer Wohnung brach kurz nach 7 Uhr ein Brand aus. Ein Mann konnte sich nicht mehr selbst ins Freie retten. Die Feuerwehr musste mit der Drehleiter anrücken.

Mann kann Feuer-Wohnung nicht verlassen

Gegen 7.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in der Schrickgasse nahe der Donaufelder Straße alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich noch ein Mann in der betroffenen Wohnung.

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Er konnte diese nicht mehr selbstständig verlassen. Die Florianis brachten eine Drehleiter in Stellung und retteten den Bewohner über den Balkon ins Freie.

Mann erlitt Rauchgasvergiftung

Während der Rettungsaktion bekämpften die Einsatzkräfte den Brand mit einer Löschleitung. Anschließend wurden auch die angrenzenden Wohnungen kontrolliert.

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Der gerettete Mann wurde an die Wiener Berufsrettung übergeben und noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, konnte nach der Behandlung aber in häusliche Pflege entlassen werden.