Brand in Wien – Feuerwehr muss Mann aus Wohnung retten

Feuerwehreinsatz am Freitagmorgen in der Wiener Donaustadt: In einer Wohnung brach kurz nach 7 Uhr ein Brand aus. Ein Mann konnte sich nicht mehr selbst ins Freie retten. Die Feuerwehr musste mit der Drehleiter anrücken.
Gegen 7.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in der Schrickgasse nahe der Donaufelder Straße alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich noch ein Mann in der betroffenen Wohnung.
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Er konnte diese nicht mehr selbstständig verlassen. Die Florianis brachten eine Drehleiter in Stellung und retteten den Bewohner über den Balkon ins Freie.
Während der Rettungsaktion bekämpften die Einsatzkräfte den Brand mit einer Löschleitung. Anschließend wurden auch die angrenzenden Wohnungen kontrolliert.
Der gerettete Mann wurde an die Wiener Berufsrettung übergeben und noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, konnte nach der Behandlung aber in häusliche Pflege entlassen werden.