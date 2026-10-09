StartseiteCommunity
Die Paketsteuer sorgt bei dem Tiroler für Ärger.
Die Paketsteuer sorgt bei dem Tiroler für Ärger.
Leserreporter
"Fühlt sich an wie Abzocke"

Riesen-Ärger über Paketsteuer für Mini-Artikel

Ein winziger Artikel, ein viel zu großes Paket und obendrauf noch die Paketsteuer: Ein "Heute"-Leser ärgert sich über seine jüngste Bestellung.
Community Heute
Von Community Heute
09.10.2026, 20:15
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Paketsteuer sorgt für Ärger! Ein "Heute"-Leser kann über seine jüngste Lieferung bei einem beliebten Online-Händler nur den Kopf schütteln. Grund dafür ist nicht nur die zusätzliche Gebühr, sondern vor allem die Größe der Verpackung.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

Wie der Tiroler berichtet, habe er lediglich ein winziges Produkt – Mantelaufhänger – bestellt, das seiner Meinung nach problemlos in einem kleinen Brief Platz gefunden hätte. Stattdessen sei die Ware in einem Paket geliefert worden, das rund sechsmal so groß gewesen sei wie der eigentliche Inhalt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Ärger über Paketsteuer

Besonders ärgerlich findet der Leser, dass für die Lieferung auch noch die Paketsteuer verrechnet wurde. Während er die Einführung der Gebühr grundsätzlich noch nachvollziehen könne, fehle ihm bei einer derart kleinen Bestellung jedes Verständnis. So hat der Kunde laut Rechnung vier Euro für das Produkt bezahlt und dann noch zwei Euro Paketsteuer oben drauf.

Für ihn sei es völlig unnötig, einen so kleinen Artikel in einer vergleichsweise großen Verpackung zu verschicken und dafür zusätzlich eine Paketgebühr zu verlangen. Der Tiroler spricht von "Abzocke" und kritisiert die Regelung scharf. Insgesamt sechs Euro hat er für seine Mini-Bestellung bezahlt.

red,09.10.2026, 20:15
Mehr zum Thema
PaketsteuerPostOnline HandelHandel

Weiterlesen

Weitere Storys
Wien
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote