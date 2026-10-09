Riesen-Ärger über Paketsteuer für Mini-Artikel

Paketsteuer sorgt für Ärger! Ein "Heute"-Leser kann über seine jüngste Lieferung bei einem beliebten Online-Händler nur den Kopf schütteln. Grund dafür ist nicht nur die zusätzliche Gebühr, sondern vor allem die Größe der Verpackung.
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Wie der Tiroler berichtet, habe er lediglich ein winziges Produkt – Mantelaufhänger – bestellt, das seiner Meinung nach problemlos in einem kleinen Brief Platz gefunden hätte. Stattdessen sei die Ware in einem Paket geliefert worden, das rund sechsmal so groß gewesen sei wie der eigentliche Inhalt.
Besonders ärgerlich findet der Leser, dass für die Lieferung auch noch die Paketsteuer verrechnet wurde. Während er die Einführung der Gebühr grundsätzlich noch nachvollziehen könne, fehle ihm bei einer derart kleinen Bestellung jedes Verständnis. So hat der Kunde laut Rechnung vier Euro für das Produkt bezahlt und dann noch zwei Euro Paketsteuer oben drauf.
Für ihn sei es völlig unnötig, einen so kleinen Artikel in einer vergleichsweise großen Verpackung zu verschicken und dafür zusätzlich eine Paketgebühr zu verlangen. Der Tiroler spricht von "Abzocke" und kritisiert die Regelung scharf. Insgesamt sechs Euro hat er für seine Mini-Bestellung bezahlt.