i Das kuriose Duo sorgte in Simmering für Staunen. Leserreporter Kuriose Sichtung in Wien Mann steht auf Gepäckträger: Radler-Duo überrascht Ein ungewöhnliches Radler-Duo sorgte am Donnerstag in Simmering für Staunen. Ein Mann stand während der Fahrt auf dem Gepäckträger. Von Community Heute 10.10.2026, 08:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kuriose Szenen in Wien-Simmering! Am Donnerstag traute ein "Heute"-Leser seinen Augen kaum, als er in der Sofie-Lazarsfeld-Straße ein ungewöhnliches Radler-Duo entdeckte. Während einer der Männer ganz normal auf dem Sattel saß und in die Pedale trat, hatte sein Begleiter eine deutlich abenteuerlichere Position eingenommen.

Statt auf dem Gepäckträger zu sitzen, stand der zweite Mann mit beiden Füßen darauf und ließ sich so durch die Straße chauffieren. Dabei hielt er sich an den Schultern seines Vordermanns fest und gab offenbar auch die Handzeichen zum Abbiegen. "Also das ist Radfahren einmal anders", kommentierte der Wiener die ungewöhnliche Aktion.

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Gefahr für sich und andere

Auch wenn der Anblick für Staunen sorgt, sollte man sich daran keinesfalls ein Beispiel nehmen. Denn die Mitnahme einer zweiten Person auf dem Fahrrad ist nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.

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"Jede Person braucht einen eigenen Sitz mit einer eigenen Haltevorrichtung und eigenen Pedalen oder Abstützvorrichtungen", informiert der ÖAMTC auf seiner Webseite. Einfach auf dem Gepäckträger mitzufahren – oder gar darauf zu stehen – ist demnach nicht erlaubt.