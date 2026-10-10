Aus für Hallmann Dome in Wien – das ist jetzt neu

Nach zwölf Jahren ist Schluss mit dem Namen Hallmann Dome. Die Heimstätte von Basketball-Klub BC Vienna in der Gutheil-Schoder-Gasse in Wien-Favoriten bekommt einen neuen Namen. Dahinter stecken große sportliche Ambitionen.
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Der bisherige Hallmann Dome heißt ab sofort BC Vienna Arena. Das gab der Wiener Basketball-Klub bekannt. Seit 2014 war die Halle unter ihrem bisherigen Namen bekannt – jetzt beginnt ein neues Kapitel.
"Der Dome war zwölf Jahre lang unsere sportliche Heimat und Schauplatz vieler wichtiger Spiele und Momente unserer Vereinsgeschichte", erklärt BC-Vienna-Geschäftsführer Petar Stazić.
Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei der Stadt Wien für die langjährige Unterstützung und die Förderung des Basketballsports in der Bundeshauptstadt.
Hinter der Umbenennung steckt mehr als nur ein neuer Schriftzug. BC Vienna hat sich in den vergangenen Jahren sportlich weiterentwickelt und will auch international für Aufsehen sorgen.
Neben der heimischen win2day Basketball Superliga bestreiten die Wiener bereits ihre zweite Saison in der ABA League. Dazu feiert der Klub heuer sein Debüt im FIBA Europe Cup.
"Wir sind sowohl auf dem Spielfeld als auch als Organisation gewachsen – und mit uns sind auch unsere Ambitionen gestiegen", betont Stazić.
Das große Ziel: BC Vienna soll sich langfristig auf der internationalen Basketball-Bühne etablieren. Mit dem neuen Arena-Namen soll diese Entwicklung nun auch nach außen sichtbar werden.
Für die Basketball-Fans ändert sich durch die Umbenennung vorerst wenig. Die BC Vienna Arena bleibt die reguläre Heimspielstätte des Klubs. Bei besonders großem Zuschauerandrang können einzelne Partien weiterhin in andere Hallen verlegt werden.
Der neue Name gilt ab sofort. Beschilderungen, Werbematerialien und Einträge auf externen Plattformen werden in den kommenden Wochen und Monaten schrittweise angepasst.