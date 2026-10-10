i Nach zwölf Jahren ist Schluss mit dem Namen Hallmann Dome. Google Maps Neuer Anstrich Aus für Hallmann Dome in Wien – das ist jetzt neu Nach 12 Jahren ist Schluss mit dem Namen der Halle Hallmann Dome in Wien-Favoriten. Dahinter stecken große sportliche Ambitionen. Von Community Heute 10.10.2026, 15:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach zwölf Jahren ist Schluss mit dem Namen Hallmann Dome. Die Heimstätte von Basketball-Klub BC Vienna in der Gutheil-Schoder-Gasse in Wien-Favoriten bekommt einen neuen Namen. Dahinter stecken große sportliche Ambitionen.

Neues Basketball-Kapitel

Der bisherige Hallmann Dome heißt ab sofort BC Vienna Arena. Das gab der Wiener Basketball-Klub bekannt. Seit 2014 war die Halle unter ihrem bisherigen Namen bekannt – jetzt beginnt ein neues Kapitel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Der Dome war zwölf Jahre lang unsere sportliche Heimat und Schauplatz vieler wichtiger Spiele und Momente unserer Vereinsgeschichte", erklärt BC-Vienna-Geschäftsführer Petar Stazić.

Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei der Stadt Wien für die langjährige Unterstützung und die Förderung des Basketballsports in der Bundeshauptstadt.

Wiener Klub will Europa erobern

Hinter der Umbenennung steckt mehr als nur ein neuer Schriftzug. BC Vienna hat sich in den vergangenen Jahren sportlich weiterentwickelt und will auch international für Aufsehen sorgen.

Neben der heimischen win2day Basketball Superliga bestreiten die Wiener bereits ihre zweite Saison in der ABA League. Dazu feiert der Klub heuer sein Debüt im FIBA Europe Cup.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf "Heute.at" gibt es 50 Euro. So geht's

"Wir sind sowohl auf dem Spielfeld als auch als Organisation gewachsen – und mit uns sind auch unsere Ambitionen gestiegen", betont Stazić.

Das große Ziel: BC Vienna soll sich langfristig auf der internationalen Basketball-Bühne etablieren. Mit dem neuen Arena-Namen soll diese Entwicklung nun auch nach außen sichtbar werden.

i ?

Für Fans bleibt alles beim Alten

Für die Basketball-Fans ändert sich durch die Umbenennung vorerst wenig. Die BC Vienna Arena bleibt die reguläre Heimspielstätte des Klubs. Bei besonders großem Zuschauerandrang können einzelne Partien weiterhin in andere Hallen verlegt werden.

So sill die BC Vienna Arena aussehen. BC Vienna / KI

Der neue Name gilt ab sofort. Beschilderungen, Werbematerialien und Einträge auf externen Plattformen werden in den kommenden Wochen und Monaten schrittweise angepasst.