Schlägerei in Wien-Ottakring! Polizei nimmt Mann fest

Polizeieinsatz am Freitagabend in Wien-Ottakring! Nach einer gemeldeten Schlägerei zwischen vier Männern rückte die Polizei in die Gablenzgasse Ecke Lerchenfelder Gürtel aus. Ein Mann wurde festgenommen.
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Gegen 22.15 Uhr kam es am Freitag im Bereich der Gablenzgasse nahe der Ubahn-Station Burggasse zu einem Polizeieinsatz. Auslöser war ein Notruf, bei dem zunächst eine Rauferei zwischen vier Männern gemeldet worden war. Die Polizei rückte daraufhin zum Einsatzort aus.
Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Vorfall um eine gegenseitige Körperverletzung. Im Zuge des Polizeieinsatzes kam es zudem zu Widerstand gegen die Staatsgewalt. Eine Person wurde festgenommen. Nähere Angaben zum Alter der Beteiligten, zu möglichen Verletzungen oder zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung liegen derzeit nicht vor.