i Tumult in Wien! Mann wollte Polizist Dienstwaffe entreißen. (Symbolbild) Leserreporter Tumult bei Veranstaltung Mann will Beamten in Wien Waffe entreißen – Festnahme In der Wiener Leopoldstadt stritten zwei Männer bei eienr Veranstaltung mit Securitys. Beim Eintreffen der Polizei später eskalierte die Situation. Von Community Heute 10.10.2026, 22:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Polizeieinsatz in Wien-Leopoldstadt! In der Nacht auf Samstag kam es gegen 0.10 Uhr am Oswald-Thomas-Platz im 2. Wiener Bezirk zu einem Zwischenfall. Zwei 20-jährige Österreicher gerieten mit Sicherheitsmitarbeitern aneinander – wenig später eskalierte die Situation mit der Polizei.

20-Jähriger schlug auf Polizisten ein

Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit waren gerade damit beschäftigt, den Abstrom von Besuchern einer Veranstaltung abzusichern, als sie auf die beiden Männer aufmerksam wurden. Diese stritten lautstark mit Security-Mitarbeitern und weigerten sich, das Veranstaltungsgelände zu verlassen.

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Als die Polizisten versuchten, die Situation zu beruhigen, wurden die beiden Männer laut Polizei noch aggressiver und beschimpften die Beamten. Einer der 20-Jährigen ließ sich trotz mehrfacher Abmahnung nicht beruhigen und wurde schließlich nach dem Verwaltungsstrafgesetz vorläufig festgenommen.

Doch damit war der Einsatz noch nicht vorbei! Als die Beamten die Identität seines ebenfalls 20-jährigen Freundes feststellen wollten, soll dieser einem Polizisten einen Schlag versetzt haben. Auch er wurde festgenommen.

Mann wollte Dienstwaffe entreißen

Bei seiner Festnahme soll der 20-Jährige heftigen Widerstand geleistet und dabei zwei Polizisten verletzt haben. Besonders brisant: Der Mann versuchte laut Polizei sogar, einem Beamten die Dienstwaffe zu entreißen. Die Polizisten konnten das verhindern.

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Beide Männer befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Gegen den zweiten 20-Jährigen besteht unter anderem der Verdacht des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt. Die Ermittlungen laufen.