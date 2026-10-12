i Die beschädigte Oberleitung sorgte für Chaos am Montag. Leserreporter Am Bahnhof gestrandet "Gefühlt geht gar nichts" – Zug-Störung sorgt für Chaos Eine beschädigte Oberleitung sorgt derzeit für Einschränkungen im Zugverkehr. Ein "Heute"-Leser berichtet von überfüllten Bahnsteigen. Von Community Heute 12.10.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nervenprobe für Bahnreisende in der Steiermark! Am Montag sorgt der Schienenersatzverkehr für Ärger am Bahnhof Mürzzuschlag. Ein "Heute"-Leser wartet dort eigenen Angaben zufolge bereits seit 7.40 Uhr auf eine Weiterfahrt. Während immer neue Züge eintreffen, wird der Bahnhof zunehmend voller.

"Es herrscht absolutes Chaos", schildert der Betroffene gegenüber "Heute". Laut seiner Beobachtung treffen etwa alle 30 Minuten voll besetzte Railjets ein. Zahlreiche Fahrgäste warten auf einen Platz in einem Ersatzbus. Der Grund für das Zug-Chaos ist eine defekte Oberleitung.

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"Nichts geht mehr"

Seit seiner Ankunft seien zwar bereits acht bis neun Ersatzbusse der Regionallinien sowie einige Busse privater Unternehmen abgefahren. Die verfügbaren Sitzplätze würden jedoch bei Weitem nicht ausreichen, berichtet der "Heute"-Leser. Auch die Bäckerei am Bahnhof sei laut dem Betroffenen mittlerweile leer gekauft.

"Gefühlt geht gar nichts, hier sind sicher hunderte Personen gestrandet", schätzt der betroffene Fahrgast die Situation vor Ort ein. Hinzu kommen noch, die gesetzlichen Ruhepausen für die Busfahrer – diese sorgen für zusätzliche Wartezeiten.

Entgleiste Güterwagen legen Bahnverkehr lahm

Hintergrund des Chaos ist ein Zwischenfall in Wiener Neustadt. In der Nacht auf Montag gerieten gegen 1 Uhr zwei Güterwagen ins Rollen und entgleisten im Bereich des Ausfahrtsbahnhofs. Dabei wurde die Oberleitung erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist noch unklar – "Heute" berichtete.

Die Folgen bekommen Reisende auf mehreren Bahnstrecken zu spüren. Neben der Südstrecke sind auch die Aspangbahn sowie die Puchberger- und Gutensteiner-Strecke betroffen. Im Fernverkehr zwischen Wien Hauptbahnhof und Mürzzuschlag kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen.

Zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Mürzzuschlag haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Einschränkungen sollen nach aktuellem Stand voraussichtlich bis Montag um 23.59 Uhr andauern.

Die ÖBB empfehlen Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren und deutlich mehr Reisezeit einzuplanen. Ob und wann sich die Situation entspannt, ist derzeit offen.