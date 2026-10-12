i Der Vorfall ereignete sich am Montag, 12. Oktober, beim Ausfahrtsbahnhof Wiener Neustadt. APA-Images / SEPA.Media / Stephan Woldron (Symbolbild) Zwei Güterwagen entgleist Zug-Chaos am Montag! ÖBB warnen jetzt alle Reisende Zwei entgleiste Güterwagen sorgen am Montag für massive Probleme bei der ÖBB. Reisende müssen sich auf Ausfälle und lange Wartezeiten einstellen. Von André Wilding 12.10.2026, 05:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für zahlreiche Bahnreisende beginnt die neue Woche mit einer bösen Überraschung: Am Bahnhof Wiener Neustadt geht am Montag vorerst nur wenig. Nach einem Zwischenfall mit zwei Güterwagen ist der Zugverkehr massiv eingeschränkt. Die Probleme dürften noch mehrere Stunden andauern.

Gegen 1 Uhr nachts hatten sich im Ausfahrtsbahnhof Wiener Neustadt zwei Güterwagen selbstständig in Bewegung gesetzt und waren anschließend entgleist. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Oberleitung beschädigt - Züge fallen aus

Die Entgleisung hat allerdings schwerwiegende Folgen: Dabei wurde auch die Oberleitung beschädigt. Seither ist der Bahnverkehr im Bahnhof Wiener Neustadt nur stark eingeschränkt möglich. Laut ÖBB dürfte die Störung voraussichtlich bis Montagnachmittag dauern.

Streckenunterbrechung bei Wiener Neustadt Homepage / ÖBB

Die Bahn arbeitet mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben und den regulären Betrieb wiederherzustellen.

ÖBB richtet Ersatzbusse ein

Besonders bitter für Pendler: Im Nahverkehr müssen Fahrgäste vorerst auf Busse ausweichen. Dafür wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch Fernreisende brauchen Geduld. Hier kommt es zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen.

Die Bilder des Tages i ?

Die ÖBB raten allen Betroffenen, ihre Verbindung unbedingt vor der Abfahrt zu überprüfen und deutlich mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen.

Wann die Züge wieder regulär durch Wiener Neustadt fahren können, ist noch offen. Die ÖBB informieren laufend über die Auswirkungen der Störung.