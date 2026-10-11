Auto fängt mitten auf A1 Feuer – Insassen haben Glück

Schreckmoment auf der Westautobahn: Am Sonntag, 11. Oktober, geriet auf der A1 bei Kilometer 140 in Fahrtrichtung Wien plötzlich ein Pkw in Brand. Die Feuerwehr Stadt Haag wurde alarmiert und eilte zum Einsatzort.
Die Einsatzkräfte hatten die Flammen rasch unter Kontrolle und konnten den Fahrzeugbrand innerhalb kurzer Zeit löschen. Besonders großes Glück hatten die beiden Insassen: Sie überstanden den Vorfall unverletzt.
Während der Löscharbeiten kam es auf der Westautobahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.
Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde das ausgebrannte Fahrzeug von der Fahrbahn entfernt. Anschließend konnte die A1 wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Warum das Auto plötzlich Feuer fing, ist noch unklar. Für die beiden Insassen ging der dramatische Zwischenfall jedenfalls glimpflich aus.