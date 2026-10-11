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Die Einsatzkräfte hatten die Flammen rasch unter Kontrolle und konnten den Fahrzeugbrand innerhalb kurzer Zeit löschen.
Die Einsatzkräfte hatten die Flammen rasch unter Kontrolle und konnten den Fahrzeugbrand innerhalb kurzer Zeit löschen.
FOTOKERSCHI / TOBIAS SCHMID
Großeinsatz auf Autobahn

Auto fängt mitten auf A1 Feuer – Insassen haben Glück

Feueralarm auf der A1: Am Sonntagnachmittag geriet ein Auto in Richtung Wien in Brand. Die Feuerwehr rückte aus, es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
11.10.2026, 17:10
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Schreckmoment auf der Westautobahn: Am Sonntag, 11. Oktober, geriet auf der A1 bei Kilometer 140 in Fahrtrichtung Wien plötzlich ein Pkw in Brand. Die Feuerwehr Stadt Haag wurde alarmiert und eilte zum Einsatzort.

Schock für Reisegruppe – Bus gerät auf A1 in Brand

Feuerwehr löscht brennendes Auto

Die Einsatzkräfte hatten die Flammen rasch unter Kontrolle und konnten den Fahrzeugbrand innerhalb kurzer Zeit löschen. Besonders großes Glück hatten die beiden Insassen: Sie überstanden den Vorfall unverletzt.

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Während der Löscharbeiten kam es auf der Westautobahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

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A1 nach Feuerwehreinsatz wieder frei

Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde das ausgebrannte Fahrzeug von der Fahrbahn entfernt. Anschließend konnte die A1 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Warum das Auto plötzlich Feuer fing, ist noch unklar. Für die beiden Insassen ging der dramatische Zwischenfall jedenfalls glimpflich aus.

VF,11.10.2026, 17:10
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