i In mehreren Briefen war das falsche Bundesland angegeben, mit finanziellen Konsequenzen für Thomas Z. Im Hintergrund sein Wohnort Krems. zVg, Stadt Krems, Helmut Graf Wo liegt Krems? ORF vertauscht Burgenland & NÖ! Teurer Spaß für Thomas Nach seinem Umzug nach Krems sollte Thomas Z. weiter eine burgenländische Landesabgabe zahlen. Trotz mehrerer Hinweise blieb die Forderung bestehen. Von Österreich Heute 10.10.2026, 17:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein falsches Bundesland auf dem Papier kann teuer werden, das erlebte "Heute"-Leser Thomas Z. Nach seinem Umzug vom Burgenland nach Krems an der Donau (NÖ) sollte er plötzlich 55,20 Euro für eine Abgabe bezahlen, die es an seinem neuen Wohnort gar nicht gibt.

Z. übersiedelte am 6. Jänner nach Niederösterreich und forderte daraufhin bei der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS, das Unternehmen hebt die Gebühr für den ORF ein) einen neuen Bescheid an. Bei der Vorschreibung schien zwar Krems als neuer Wohnort auf, aber die Stadt wurde dem Burgenland zugerechnet!

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55,20 Euro zusätzlich verlangt

Die Folge: Neben 183,60 Euro ORF-Beitrag für das Jahr 2026 wurden weitere 55,20 Euro als burgenländischer Kulturförderungsbeitrag vorgeschrieben. Insgesamt sollte Z. damit 238,80 Euro bezahlen.

Krems liegt allerdings in Niederösterreich und dort fällt diese Landesabgabe nicht an.

Thomas Z. versuchte mehrfach, die Sache aufzuklären: "Ich denke, die Österreich Karte ist eigentlich Geografie auf Pflichtschulniveau", ärgert er sich. Selbst seinen Meldezettel hat er der OBS übermittelt, um seinen neuen Wohnsitz nachzuweisen. Doch auch danach war die Sache für ihn nicht erledigt.

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"Mehrfach zu erklären versucht"

"Obwohl ich den Herrschaften mehrfach zu erklären versucht habe, dass Krems an der Donau nicht im Burgenland liegt, habe ich diesen Bescheid erhalten", schildert Z.

"Heute" hakte bei der OBS nach. Dort wurde der konkrete Fall daraufhin geprüft. Die gute Nachricht für Thomas: Die zusätzlichen 55,20 Euro muss er nicht bezahlen.

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"Nach einem Wohnsitzwechsel nach Niederösterreich ist für den betreffenden Zeitraum keine Landesabgabe zu entrichten. Die Vorschreibung richtet sich nach den jeweils maßgeblichen Adress- und Meldedaten sowie den geltenden landesgesetzlichen Vorgaben", erklärt die OBS.

Nach der Prüfung soll Thomas Z. nun auch entsprechende Post von der OBS erhalten.