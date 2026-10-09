i ? Tragödie im Waldviertel Zwei Autofahrer sterben bei Frontal-Crash in NÖ Tödlicher Unfall im Bezirk Waidhofen an der Thaya: Zwei Autos krachten bei Pfaffenschlag frontal zusammen. Beide Lenker starben noch am Unfallort. Von André Wilding 09.10.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für zwei Autofahrer endete die Fahrt am Freitagmorgen tödlich. Auf der LB 5 im Waldviertel kam es zu einem schweren Frontalzusammenstoß. Ein 19-Jähriger und ein 60-Jähriger wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Für beide Männer kam jede Hilfe zu spät.

Das Unglück ereignete sich am Freitag gegen 6.30 Uhr im Gemeindegebiet von Pfaffenschlag in Niederösterreich.

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Auto gerät plötzlich in den Gegenverkehr

Der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Gmünd war mit seinem Pkw von Dimmling kommend in Richtung Pfaffenschlag unterwegs.

Auf Höhe von Großeberharts geriet sein Fahrzeug zunächst auf das Straßenbankett. Laut Zeugenaussagen kam der Wagen anschließend quer über die Fahrbahn und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Zur selben Zeit näherte sich ein 60-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Gmünd, aus der entgegengesetzten Richtung. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Feuerwehr muss beide Lenker befreien

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden sowohl der 19-Jährige als auch der 60-Jährige in ihren Autos eingeklemmt.

Die Feuerwehr rückte an, um die beiden Männer aus den Unfallfahrzeugen zu befreien. Doch die Verletzungen waren zu schwer. Beide Autofahrer starben noch an der Unfallstelle.

Zwei Männer verlieren ihr Leben

Wie es dazu kam, dass der Wagen des 19-Jährigen zunächst auf das Bankett und anschließend in den Gegenverkehr geriet, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

Die Bilder des Tages i ?

Fest steht, dass beide Unfallopfer aus dem Bezirk Gmünd stammten. Der folgenschwere Zusammenstoß kostete einem 19-Jährigen und einem 60-Jährigen am Freitagmorgen das Leben.