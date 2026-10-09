i St. Valentin nahm die Ermittlungen auf und konnte schließlich den 25-Jährigen als Beschuldigten ausforschen." fetchpriority="high" /> Die Polizei in St. Valentin nahm die Ermittlungen auf und konnte schließlich den 25-Jährigen als Beschuldigten ausforschen. istock (Symbolbild) Bekannten verleumdet Einbruch – Verdächtiger beschuldigt lieber Bekannten Ein Mann brach in ein Wohnhaus im Bezirk Amstetten ein. Danach schob er die Schuld auf einen Bekannten. Die Polizei kam ihm aber auf die Schliche. Von Victoria Carina Frühwirth 09.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dreister Einbruch im Bezirk Amstetten: Ein 25-Jähriger soll im Mai 2026 in St. Pantaleon-Erla in ein Wohnhaus eingebrochen sein. Dabei versuchte er, einen Waffentresor aufzubrechen, scheiterte aber. Stattdessen ließ er Waffenzubehör mitgehen.

Polizei kommt 25-Jährigem auf die Schliche

Besonders dreist: Der mutmaßliche Einbrecher kannte sein Opfer persönlich. Später gab er dem Hausbesitzer sogar einen Teil der Beute zurück. Doch damit nicht genug: Er beschuldigte einen weiteren Bekannten, hinter dem Einbruch zu stecken. Der Mann bestritt die Vorwürfe vehement.

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Die Polizei in St. Valentin nahm die Ermittlungen auf und konnte schließlich den 25-Jährigen als Beschuldigten ausforschen. Bei seiner Einvernahme gestand er den Einbruch ins Wohnhaus sowie die Falschaussage und Verleumdung seines Bekannten.

Täter stahl Benzinkanister und Schlüssel

Auch drei Einbrüche in Baustellencontainer in St. Valentin, die sich zwischen 22. und 26. Mai ereignet hatten, beschäftigten die Ermittler. Dabei wurden unter anderem Akkus, eine Ladestation, eine Brieftasche, ein Benzinkanister und ein Radladerschlüssel gestohlen. Zu diesen Taten zeigte sich der 25-Jährige allerdings nicht geständig.

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Der Gesamtschaden durch die Einbrüche beläuft sich auf rund 7.700 Euro. Der 25-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.