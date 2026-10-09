i Lkw und umgekippter Anhänger blockieren eine Spur. Leserreporter Gefahr auf A2 Mitten auf Autobahn – Heeres-Fahrzeug umgekippt Ein umgekippter Bundesheer-Anhänger sorgt auf der A2 bei Guntramsdorf für einen gefährlichen Einsatz. Das Gespann blockiert eine Fahrspur. Von Österreich Heute 09.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einsatz auf der Südautobahn. Ein Lkw des Bundesheeres steht mitten auf der A2. Daneben rauschen Hunderte Fahrzeuge mit 130 km/h vorbei.

Hinter dem Laster liegt der große Anhänger des Bundesheeres auf der Seite, er ist aus noch ungeklärter Ursache umgekippt.

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Die Soldaten waren am Heimweg von einer Übung. Leserreporter

Ungefährlich ist es nicht, das Gespann blockiert die rechte Fahrspur etwa auf Höhe Guntramsdorf (NÖ) in Fahrtrichtung Wien. Die ASFINAG ist bereits mit der Räumung beschäftigt. Etwa um 13 Uhr sollte die Spur wieder frei befahrbar sein.

Die Soldaten waren laut Bundesheer-Sprecher am Rückweg nach Korneuburg, sie kamen gerade von einer Übung. Im Anhänger befand sich nach ersten Informationen ein kleines Fahrzeug. Fix ist: Es gibt keine Verletzten.