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Lkw und umgekippter Anhänger blockieren eine Spur.
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Gefahr auf A2

Mitten auf Autobahn – Heeres-Fahrzeug umgekippt

Ein umgekippter Bundesheer-Anhänger sorgt auf der A2 bei Guntramsdorf für einen gefährlichen Einsatz. Das Gespann blockiert eine Fahrspur.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
09.10.2026, 11:20
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Einsatz auf der Südautobahn. Ein Lkw des Bundesheeres steht mitten auf der A2. Daneben rauschen Hunderte Fahrzeuge mit 130 km/h vorbei.

Bundesheer und AUA teilen sich jetzt ihre Piloten

Hinter dem Laster liegt der große Anhänger des Bundesheeres auf der Seite, er ist aus noch ungeklärter Ursache umgekippt.

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Die Soldaten waren am Heimweg von einer Übung.
Die Soldaten waren am Heimweg von einer Übung.
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Ungefährlich ist es nicht, das Gespann blockiert die rechte Fahrspur etwa auf Höhe Guntramsdorf (NÖ) in Fahrtrichtung Wien. Die ASFINAG ist bereits mit der Räumung beschäftigt. Etwa um 13 Uhr sollte die Spur wieder frei befahrbar sein.

Die Soldaten waren laut Bundesheer-Sprecher am Rückweg nach Korneuburg, sie kamen gerade von einer Übung. Im Anhänger befand sich nach ersten Informationen ein kleines Fahrzeug. Fix ist: Es gibt keine Verletzten.

red,Akt. 09.10.2026, 11:52, 09.10.2026, 11:20
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