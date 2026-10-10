i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte den Maturanten persönlich: "Ihr seid die Leistungsträger von heute." NLK Pfeiffer Stars, Politiker gratulieren Auszeichnung von 990 Maturanten mit Top-Leistungen Großer Jubel in St. Pölten! 990 Maturanten schlossen die Schule mit Auszeichnung ab. Landeshauptfrau Mikl-Leitner gratulierte den jungen Talenten. Von Victoria Carina Frühwirth 10.10.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für diese jungen Niederösterreicher hat sich das Reinstrebern ordentlich ausgezahlt: 990 der insgesamt 7.600 Maturanten im Bundesland haben ihre Reifeprüfung im vergangenen Schuljahr mit Auszeichnung bestanden. Das sind rund 13 Prozent. Am Mittwoch wurden die erfolgreichen Absolventen im Festspielhaus St. Pölten groß gefeiert.

Mikl-Leitner verrät eigenes Erfolgsrezept

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gratulierte persönlich: "Ihr seid die Leistungsträger von heute." Hinter den Erfolgen würden viele Jahre intensiven Lernens, aber auch Rückschläge und Herausforderungen stecken.

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Auszeichnung für Maturanten i ?

Für ihren weiteren Lebensweg gab die Landeschefin den jungen Talenten drei wichtige Tugenden mit: "Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand." Wer erfolgreich sein wolle, müsse sich Ziele setzen, dranbleiben und Probleme selbst in die Hand nehmen.

Auch die großen Herausforderungen der Zukunft sprach Mikl-Leitner an. Von internationalen Krisen über den Klimawandel bis hin zur künstlichen Intelligenz: Die junge Generation werde viele wichtige Fragen beantworten müssen. Dabei setzt die Landeshauptfrau auf Forschung und Innovation.

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Paralympics-Held sorgt für Gänsehaut

Für einen besonders bewegenden Moment sorgte Para-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea. Der Niederösterreicher verlor als Sechsjähriger bei einem schweren Autounfall seinen linken Arm. Doch statt aufzugeben, kämpfte er sich vom Nichtschwimmer aus Zwettl bis zum Paralympics-Medaillengewinner.

"Mir fehlt jetzt ein Arm, d.h. aber nicht, dass ich etwas nicht kann", erzählte Onea von seiner wichtigsten Lebenserfahrung. Sein Appell an die jungen Talente: Niemals aufgeben und immer an die eigenen Ziele glauben. "Ihr seid die schlausten Köpfe, die wir in diesem wunderschönen Bundesland haben", machte er den ausgezeichneten Maturanten Mut.

Die Bilder des Tages i ?

Musik-Star heizte den Maturanten ein

Neben den motivierenden Worten kam auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Kabarettist Rudi Roubinek führte durch die Feier, Sänger Alexander Eder sorgte mit seiner Band für die musikalische Begleitung.