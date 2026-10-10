Minderjährige war verschwunden – nun kam brisante Wende

Große Erleichterung nach der Suche nach einer abgängigen Minderjährigen: Seit dem 21. August fehlte von dem Mädchen jede Spur, nachdem es in einem Krankenhaus untergebracht worden war. Nun konnten die Polizei die 53-jährige Mutter und ihre Tochter im Grenzbereich zwischen Deutschland und den Niederlanden ausfindig machen.
Die Mutter wurde auf Basis eines Europäischen Haftbefehls festgenommen. Das Mädchen wurde in die Obhut eines Jugendamtes übergeben, wie die Polizei am Samstag informierte.
Die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau hatte den Europäischen Haftbefehl ausgestellt und Lichtbilder der beiden veröffentlichen lassen. Die Polizei war davon ausgegangen, dass sich Mutter und Tochter nach dem Verschwinden des Mädchens gemeinsam an einem Ort aufhielten.
Gegen die 53-Jährige besteht der Verdacht der Kindesentziehung sowie des Quälens und Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen. Die Frau hat keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich.