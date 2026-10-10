i Die Mutter wurde mitsamt ihrer Tochter aufgegriffen (Symbolbild). iStock Wochenlange Suche Minderjährige war verschwunden – nun kam brisante Wende Seit 21. August war ein minderjähriges Mädchen abgängig. Nun wurden die 53-jährige Mutter und ihre Tochter von der Polizei aufgegriffen. Von Österreich Heute 10.10.2026, 22:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Erleichterung nach der Suche nach einer abgängigen Minderjährigen: Seit dem 21. August fehlte von dem Mädchen jede Spur, nachdem es in einem Krankenhaus untergebracht worden war. Nun konnten die Polizei die 53-jährige Mutter und ihre Tochter im Grenzbereich zwischen Deutschland und den Niederlanden ausfindig machen.

Mutter festgenommen, Tochter in Obhut

Die Mutter wurde auf Basis eines Europäischen Haftbefehls festgenommen. Das Mädchen wurde in die Obhut eines Jugendamtes übergeben, wie die Polizei am Samstag informierte.

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Die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau hatte den Europäischen Haftbefehl ausgestellt und Lichtbilder der beiden veröffentlichen lassen. Die Polizei war davon ausgegangen, dass sich Mutter und Tochter nach dem Verschwinden des Mädchens gemeinsam an einem Ort aufhielten.

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Ermittlungen wegen Kindesentziehung

Gegen die 53-Jährige besteht der Verdacht der Kindesentziehung sowie des Quälens und Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen. Die Frau hat keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich.