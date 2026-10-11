Ganz Europa staunt über diese Frau aus Niederösterreich

Wer in einer Notsituation Hilfe braucht, muss sich auf die Stimme am anderen Ende der Leitung verlassen können. Claudia Obermaier beherrscht genau das besonders gut. Die erfahrene Mitarbeiterin von Notruf Niederösterreich wurde bei der Euronavigator in Amsterdam als "Dispatcher of the Year" ausgezeichnet.
Bei der größten kontinentaleuropäischen Fachkonferenz für Notruf- und Leitstellenwesen setzte sich die Niederösterreicherin gegen internationale Konkurrenz durch. Insgesamt waren neun Notrufexperten aus Österreich und Deutschland für die begehrte Auszeichnung nominiert.
Besonders bemerkenswert: Bereits zum dritten Mal in Folge holt sich eine Mitarbeiterin von Notruf Niederösterreich den Titel. Eine laut der Organisation europaweit einzigartige Erfolgsserie.
Obermaier arbeitet bereits seit 2005 bei Notruf Niederösterreich. Seit mehr als 20 Jahren hilft sie Menschen in Ausnahmesituationen. Ihre große Stärke: Selbst bei dramatischen Notfällen behält sie die Ruhe und führt Anrufer sicher durch das Gespräch.
"Gerade in Ausnahmesituationen braucht es Menschen, die fachliche Kompetenz mit Ruhe, Empathie und Menschlichkeit verbinden. Claudia verkörpert genau das seit mehr als 20 Jahren", freuen sich die Geschäftsführer Josef Schmoll und Christian Fohringer.
Die Auszeichnung würdigt eine Frau, die sich auch abseits ihres Berufs für andere einsetzt. Obermaier engagiert sich ehrenamtlich beim Samariterbund Groß Gerungs im Fahrdienst und ist im Sommer vor allem bei der Wasserrettung aktiv.
Auch beruflich bringt sie vielseitige Erfahrung mit. Viele Jahre war sie im Qualitätsmanagement tätig. Im Rahmen einer Kooperation unterstützte sie außerdem die Leitstelle Tirol, wo sie zusätzliche Erfahrung bei der Ortung von Notfällen im alpinen Gelände sammelte. Nun wurde ihr Einsatz auch international gewürdigt.