i Ein mit 91 Fahrgästen besetzter Personenzug war in Richtung Wiener Neustadt unterwegs, als er nach einem Zwischenfall auf der Strecke außerhalb des Bahnhofs plötzlich zum Stillstand kam. BFKDO BADEN / Stefan Schneider Großeinsatz in Baden Mitten auf Gleisen – 91 Fahrgäste aus Zug evakuiert Ein Zug blieb am Sonntag auf der Südbahnstrecke stehen. Sechs Feuerwehren rückten aus, um 91 Fahrgäste zu retten. Von Victoria Carina Frühwirth 11.10.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntagvormittag, 11. Oktober, kam es auf der Südbahnstrecke in Baden zu einem Großeinsatz. Ein mit 91 Fahrgästen besetzter Personenzug war in Richtung Wiener Neustadt unterwegs, als er nach einem Zwischenfall auf der Strecke außerhalb des Bahnhofs plötzlich zum Stillstand kam. Eine Evakuierung musste eingeleitet werden.

Feuerwehr baut Notübergänge über Gleise

Gleich sechs freiwillige Feuerwehren rückten an, um die gestrandeten Passagiere aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Rettungsaktion wurde gemeinsam mit den ÖBB koordiniert.

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91 Fahrgäste aus Zug in Baden gerettet i ?

Mit zwei speziellen Rettungsplattformen ermöglichten die Einsatzkräfte den Fahrgästen den sicheren Ausstieg aus dem Zug in den tiefer liegenden Gleisbereich. Damit nicht genug: Aus Holzplatten und Unterleghölzern errichteten die Feuerwehrleute zwei provisorische Übergänge über das zweite Gleis.

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Anschließend wurden die Passagiere entlang einer Lärmschutzwand zu einem Notausgang im Bereich der B212 (Dammgasse) begleitet. Auch Rettung und Polizei unterstützten die Aktion.

Bereich komplett gesperrt

Für 75 Fahrgäste ging die Reise zunächst in Feuerwehrfahrzeugen weiter. Teilweise samt Handgepäck und Fahrrädern wurden sie zum Bahnhof Bad Vöslau gebracht, wo sie ihre Fahrt fortsetzen konnten. Die übrigen 16 Personen verließen den Einsatzort selbstständig.

Die Bilder des Tages i ?

Während des Großeinsatzes musste die B212 im Bereich der Dammgasse teilweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die ÖBB richteten einen Schienenersatzverkehr ein. Gegen 10.30 Uhr war die Evakuierung erfolgreich abgeschlossen.

Neben den sechs freiwilligen Feuerwehren aus Baden-Leesdorf, Baden-Stadt, Baden-Weikersdorf, Tribuswinkel, Bad Vöslau und Möllersdorf standen auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.