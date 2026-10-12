i Fahrgäste werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen. HEUTE Mehrere Strecken betroffen ÖBB-Chaos noch viel schlimmer als bisher gedacht Nach der Entgleisung zweier Güterwagen in Wiener Neustadt kommt es zu Einschränkungen im Zugverkehr. Mehrere Strecken sind bis Mitternacht betroffen. Von André Wilding 12.10.2026, 06:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Bereich des Ausfahrtsbahnhofs Wiener Neustadt sind in der Nacht auf Montag um 1.00 Uhr zwei Güterwagen entrollt und entgleist. Verletzt wurde dabei niemand. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt.

Bei dem Vorfall wurde jedoch die Oberleitung stark beschädigt, sodass der Zugverkehr im Bahnhof Wiener Neustadt Hauptbahnhof bis voraussichtlich Montag, 12. Oktober, 23:59 Uhr, nur eingeschränkt möglich ist. Das betrifft Züge des Nah- und Fernverkehrs auf der Südstrecke, der Aspangbahn und auf der Puchberger- und Gutensteiner-Strecke.

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Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die ÖBB arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Schäden und der raschen Wiederherstellung des Zugverkehrs.

Für Fahrgäste des Nahverkehrs wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof von/nach Bad Fischau-Brunn, Neunkirchen und Lanzenkirchen eingerichtet.



Im Fernverkehr auf der Südstrecke kommt es zwischen Wien Hauptbahnhof und Mürzzuschlag zu Ausfällen und Verspätungen. Zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Mürzzuschlag fährt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Derzeit können einzelne Fernverkehrszüge zwischen Wien Hauptbahnhof und Wiener Neustadt fahren. ÖBB Fahrgäste können mit einem gültigen Ticket die Züge der Westbahn nutzen und umgekehrt. Güterzüge werden, soweit möglich, großräumig umgeleitet.

ÖBB bitten Fahrgäste um Verständnis

Die ÖBB ersuchen Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren und mehr Reisezeit einzuplanen.

Die Bilder des Tages i ?

Aktuelle Informationen erhalten Fahrgäste in der Fahrplanauskunft SCOTTY, beim ÖBB Kundenservice unter 05 17 17 und auf oebb.at. Die ÖBB bitten um Verständnis für die Einschränkungen.