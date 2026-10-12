i ÖBB-Fahrgäste müssen sich am Montag auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. HEUTE Chaos nach Entgleisung ÖBB-Störung! Diese Züge fallen am Montag aus Nach einer Entgleisung in Wiener Neustadt müssen sich ÖBB-Fahrgäste auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Auch Ersatzbusse sind im Einsatz. Von André Wilding 12.10.2026, 07:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für zahlreiche Bahnreisende wird der Montag zur Geduldsprobe. Nach einem Zwischenfall in Wiener Neustadt ist der Zugverkehr auf mehreren Strecken massiv beeinträchtigt. Die ÖBB rechnen damit, dass die Einschränkungen noch bis Montag (12. Oktober) um 23.59 Uhr andauern werden. Betroffen sind sowohl Pendler als auch Fahrgäste im Fernverkehr.

Auslöser der Probleme ist eine Entgleisung in der Nacht auf Montag. Gegen 1 Uhr hatten sich im Bereich des Ausfahrtsbahnhofs Wiener Neustadt zwei Güterwagen selbstständig in Bewegung gesetzt und waren anschließend entgleist. Dabei wurde die Oberleitung schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand, die genaue Ursache des Zwischenfalls ist noch unklar.

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Diese Bahnstrecken sind betroffen

Die Auswirkungen reichen weit über Wiener Neustadt hinaus. Neben der Südstrecke sind auch die Aspangbahn sowie die Puchberger- und Gutensteiner-Strecke von den Einschränkungen betroffen.

Im Fernverkehr müssen Reisende zwischen Wien Hauptbahnhof und Mürzzuschlag mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Einzelne Fernverkehrszüge können derzeit noch zwischen Wien und Wiener Neustadt verkehren.

ÖBB setzen Ersatzbusse ein

Um die Auswirkungen für Fahrgäste abzufedern, haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Im Nahverkehr fahren Ersatzbusse zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und folgenden Bahnhöfen:

- Bad Fischau-Brunn

- Neunkirchen

- Lanzenkirchen

Auch im Fernverkehr kommen Busse zum Einsatz. Zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Mürzzuschlag wurde ebenfalls ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Eine weitere Möglichkeit für Reisende: Fahrgäste der ÖBB dürfen mit einem gültigen Ticket auch Züge der Westbahn nutzen. Umgekehrt werden auch Westbahn-Tickets in ÖBB-Zügen anerkannt.

Güterzüge werden großräumig umgeleitet

Während die Ersatzbusse unterwegs sind, arbeiten die ÖBB mit Hochdruck daran, die beschädigte Oberleitung zu reparieren und den regulären Zugverkehr wiederherzustellen.

Auch der Güterverkehr ist von der Störung betroffen. Güterzüge werden nach Möglichkeit großräumig umgeleitet.

ÖBB raten zu längeren Reisezeiten

Wer am Montag mit der Bahn unterwegs ist, sollte seine Verbindung unbedingt vor der Abfahrt überprüfen und zusätzliche Reisezeit einplanen.

Aktuelle Informationen zu Zugausfällen, Verspätungen und Ersatzverbindungen gibt es in der ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY, unter oebb.at sowie telefonisch beim ÖBB-Kundenservice unter 05 17 17.

Die Bilder des Tages i ?

Bis voraussichtlich Mitternacht bleibt der Zugverkehr rund um Wiener Neustadt eingeschränkt. Wann der reguläre Betrieb vollständig wieder aufgenommen werden kann, hängt von der Behebung der Schäden ab.