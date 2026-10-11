i Getty Images/iStockphoto Bonus läuft jetzt aus Strom und Gas: Tausenden Haushalten droht Kosten-Schock 190.000 Verträge bestehen seit einem Jahr. Läuft ein Bonus aus, drohen Mehrkosten von etwa 500 Euro. Von Österreich Heute 11.10.2026, 06:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tausenden Österreichern droht eine böse Überraschung auf der nächsten Jahresabrechnung. Bei mehr als 190.000 Energieverträgen läuft bis zum Frühjahr 2027 voraussichtlich der Neukundenbonus aus. Die Folge: Strom und Gas werden im zweiten Vertragsjahr deutlich teurer, wenn Kunden nicht rechtzeitig reagieren.

Laut einer aktuellen Auswertung der Vergleichsplattform durchblicker steigen die jährlichen Kosten bei den betroffenen Verträgen im Schnitt um rund 500 Euro. Besonders ärgerlich: Viele Kunden dürften beim Vertragsabschluss vor allem auf den günstigen Preis im ersten Jahr geachtet haben.

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Strom wird um 43 Prozent teurer

Zwischen Oktober 2025 und März 2026 wechselten in Österreich mehr als 173.000 Strom- und 47.000 Gashaushalte ihren Anbieter. Besonders häufig entschieden sich Kunden dabei für Tarife mit einem zeitlich begrenzten Bonus.

Bei mehr als 85 Prozent der über durchblicker abgeschlossenen Stromverträge und über 89 Prozent der Gasverträge war ein solcher Bonus enthalten.

Im ersten Jahr brachte das eine durchschnittliche Ersparnis von 464 Euro bei Strom und 617 Euro bei Gas. Doch genau diese Vergünstigung fällt nun nach zwölf Monaten weg.

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Wer beim bisherigen Tarif bleibt, muss deshalb laut Berechnung mit einem Kostenanstieg von durchschnittlich 43 Prozent bei Strom und 45 Prozent bei Gas rechnen.

Viele bemerken Kostenfalle erst zu spät

"Viele Haushalte erinnern sich vor allem an den günstigen Tarifabschluss und bemerken erst spät, dass derselbe Vertrag im zweiten Jahr plötzlich deutlich teurer ist", warnt durchblicker-Energieexperte Stefan Spiegelhofer.

Besonders betroffen sind Haushalte, die ihren Anbieter im Herbst 2025 gewechselt haben. Bei ihnen endet der einjährige Bonus bereits in diesen Wochen. Bei später abgeschlossenen Verträgen fällt die Vergünstigung in den kommenden Monaten weg.

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Die rund 190.000 betroffenen Verträge sind eine Hochrechnung auf Basis der Anbieterwechsel und des Anteils an Bonusverträgen.

So kannst du die Mehrkosten vermeiden

Wer eine hohe Nachzahlung beziehungsweise steigende Energiekosten vermeiden möchte, sollte jetzt seinen Vertrag überprüfen. Entscheidend ist, wann der Neukundenbonus ausläuft und wie hoch die jährlichen Kosten danach ausfallen.

Experte Spiegelhofer rät, den eigenen Tarif etwa ein Jahr nach Vertragsabschluss mit aktuellen Angeboten zu vergleichen. Ein neuer Anbieterwechsel kann die wegfallende Vergünstigung häufig ausgleichen.

Wer nicht jedes Jahr wechseln möchte, kann auch nach Tarifen ohne Neukundenbonus Ausschau halten. Diese können langfristig günstiger sein als Angebote, die nur im ersten Jahr besonders niedrige Kosten versprechen.