ASFINAG hat wichtige Nachricht an alle Autofahrer

Auf der S 1 werden im Oktober die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf in mehreren Nächten gesperrt. Die Überprüfungs- und Wartungsarbeiten finden bewusst in den Nachtstunden statt, wenn das Verkehrsaufkommen am geringsten ist.
Der Tunnel Vösendorf wird in folgenden Nächten jeweils zwischen 22 Uhr und 4 Uhr früh in beiden Fahrtrichtungen gesperrt:
- von 12. auf 13. Oktober
- von 14. auf 15. Oktober
Der Tunnel Rannersdorf wird in folgenden Nächten jeweils zwischen 22 Uhr und 4 Uhr früh in beiden Fahrtrichtungen gesperrt:
- von 13. auf 14. Oktober
- von 15. auf 16. Oktober
Während der Sperren wird der Verkehr über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken geführt.
Tunnel zählen zu den sicherheitstechnisch am intensivsten überwachten Bauwerken im ASFINAG-Netz. Damit Lüftung, Beleuchtung, Notrufeinrichtungen und weitere Sicherheitssysteme im Ernstfall zuverlässig funktionieren, werden sie laufend überprüft und getestet.
Die ASFINAG ersucht um Verständnis für die notwendigen Sperren und empfiehlt, für Fahrten in diesem Bereich etwas mehr Zeit einzuplanen.