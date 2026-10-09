i S 1-Tunnel werden im Oktober nachts gesperrt. APA-Images / APA / HERBERT P. OCZERET (Symbolbild) S 1-Tunnel gesperrt ASFINAG hat wichtige Nachricht an alle Autofahrer Auf der S1 müssen Autofahrer im Oktober mit Sperren der Tunnel Vösendorf und Rannersdorf rechnen. Grund sind Wartungs- und Überprüfungsarbeiten. Von André Wilding 09.10.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der S 1 werden im Oktober die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf in mehreren Nächten gesperrt. Die Überprüfungs- und Wartungsarbeiten finden bewusst in den Nachtstunden statt, wenn das Verkehrsaufkommen am geringsten ist.

Tunnel Vösendorf

Der Tunnel Vösendorf wird in folgenden Nächten jeweils zwischen 22 Uhr und 4 Uhr früh in beiden Fahrtrichtungen gesperrt:

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- von 12. auf 13. Oktober

- von 14. auf 15. Oktober

Tunnel Rannersdorf

Der Tunnel Rannersdorf wird in folgenden Nächten jeweils zwischen 22 Uhr und 4 Uhr früh in beiden Fahrtrichtungen gesperrt:

- von 13. auf 14. Oktober

- von 15. auf 16. Oktober

Während der Sperren wird der Verkehr über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken geführt.

Sicherheit geht vor

Tunnel zählen zu den sicherheitstechnisch am intensivsten überwachten Bauwerken im ASFINAG-Netz. Damit Lüftung, Beleuchtung, Notrufeinrichtungen und weitere Sicherheitssysteme im Ernstfall zuverlässig funktionieren, werden sie laufend überprüft und getestet.

Die Bilder des Tages i ?

Die ASFINAG ersucht um Verständnis für die notwendigen Sperren und empfiehlt, für Fahrten in diesem Bereich etwas mehr Zeit einzuplanen.