i Handel warnt vor "Spiegeleier" Fruchtgummis. pixabay.com Schimmelgefahr bei Süßigkeit Schimmel-Alarm! Shop ruft jetzt Süßigkeit zurück Achtung beim Naschen! Wegen möglicher Schimmelbildung wird eine Süßigkeit von Action zurückgerufen. Kunden sollen das Produkt nicht mehr essen. Von Österreich Heute 08.10.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer zuletzt beim Diskonter Action Süßigkeiten gekauft hat, sollte jetzt genauer hinschauen. Das Unternehmen informiert über einen Produktrückruf in Österreich. Betroffen sind Fruchtgummis, bei denen sich Schimmel bilden kann. Vom Verzehr wird deshalb ausdrücklich abgeraten.

Konkret handelt es sich um die "Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier" in der 80-Gramm-Packung. Die Süßigkeit wurde zwischen Juli und September 2026 bei Action verkauft.

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Schimmel kann sich vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums bilden

Der Grund für den Rückruf: Bei dem Produkt wurde festgestellt, dass sich bereits vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums Schimmel bilden kann. Die Fruchtgummis sind deshalb nicht für den Verzehr geeignet und wurden aus dem Verkauf genommen.

So erkennst du das Produkt: Produkt: Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier, 80 Gramm Artikelnummer: 3225164 EAN-Code: 6972007904589 Mindesthaltbarkeitsdatum: 24.10.2027 Verkaufszeitraum: Juli bis September 2026

Action erstattet Kunden den Kaufpreis

Wer die betroffenen Fruchtgummis noch zu Hause hat, sollte sie keinesfalls essen. Kunden werden aufgefordert, die Packung in eine Action-Filiale zurückzubringen.

Dabei gibt es eine wichtige Erleichterung: Der Kaufpreis wird auch ohne Rechnung zurückerstattet. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht notwendig.

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Action entschuldigt sich bei den betroffenen Kunden für die Unannehmlichkeiten und bittet darum, auch Freunde und Familie auf den Rückruf aufmerksam zu machen.