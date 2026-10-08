Schimmel-Alarm! Shop ruft jetzt Süßigkeit zurück

Wer zuletzt beim Diskonter Action Süßigkeiten gekauft hat, sollte jetzt genauer hinschauen. Das Unternehmen informiert über einen Produktrückruf in Österreich. Betroffen sind Fruchtgummis, bei denen sich Schimmel bilden kann. Vom Verzehr wird deshalb ausdrücklich abgeraten.
Konkret handelt es sich um die "Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier" in der 80-Gramm-Packung. Die Süßigkeit wurde zwischen Juli und September 2026 bei Action verkauft.
Der Grund für den Rückruf: Bei dem Produkt wurde festgestellt, dass sich bereits vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums Schimmel bilden kann. Die Fruchtgummis sind deshalb nicht für den Verzehr geeignet und wurden aus dem Verkauf genommen.
So erkennst du das Produkt:
Produkt: Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier, 80 Gramm
Artikelnummer: 3225164
EAN-Code: 6972007904589
Mindesthaltbarkeitsdatum: 24.10.2027
Verkaufszeitraum: Juli bis September 2026
Wer die betroffenen Fruchtgummis noch zu Hause hat, sollte sie keinesfalls essen. Kunden werden aufgefordert, die Packung in eine Action-Filiale zurückzubringen.
Dabei gibt es eine wichtige Erleichterung: Der Kaufpreis wird auch ohne Rechnung zurückerstattet. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht notwendig.
Action entschuldigt sich bei den betroffenen Kunden für die Unannehmlichkeiten und bittet darum, auch Freunde und Familie auf den Rückruf aufmerksam zu machen.