i Der Hubschrauber von Thomas Morgenstern ist weiterhin verschwunden. APA-Images / Franz Neumayr / Franz Neumayr - Pressefoto Neuma (Archiv, Symbolbild) Hubschrauber gestohlen Emotionale Worte von Morgenstern gehen unter die Haut Nach dem Diebstahl seines genutzten Helikopters meldet sich Thomas Morgenstern mit neuen Details – und findet in einem Posting deutliche Worte. Von André Wilding 08.10.2026, 08:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Thomas Morgenstern ist nach dem spektakulären Helikopter-Diebstahl in Salzburg noch lange keine Normalität eingekehrt. Der ehemalige Skisprung-Star muss seinen Flugbetrieb vorerst neu organisieren. Jetzt wendet sich der 39-Jährige mit einer persönlichen Nachricht an seine Kunden.

"Der dreiste Diebstahl unseres Helikopters hat uns völlig unerwartet getroffen und stellt uns vor große Herausforderungen", erklärt Morgenstern.

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Helikopter aus Hangar gestohlen

Ende September hatten Unbekannte auf dem Flugplatz Mauterndorf zugeschlagen. In einer mondhellen Nacht brachen sie in einen Hangar ein und flüchteten mit einem Hubschrauber.

Die Maschine gehört dem Unternehmer Manuel Aster und wurde von Morgenstern betrieben. Der ehemalige Skispringer nutzte sie unter anderem für exklusive Rundflüge. Die Ermittlungen zum ungewöhnlichen Diebstahl laufen weiterhin.

Morgenstern kann noch keine Flugtermine nennen

Wie es mit den Rundflügen weitergeht, ist derzeit offen. Auf seinen sozialen Medien informiert Morgenstern nun über die nächsten Schritte und veröffentlicht dazu zahlreiche Erinnerungsfotos von früheren Flügen.

"Derzeit laufen die notwendigen Abklärungen und Planungen. Wir hoffen, euch in den kommenden Wochen genauere Informationen darüber geben zu können, wann und in welcher Form unser Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann", schreibt der 39-Jährige.

Interessierte können sich weiterhin bei ihm melden. Anfragen seien "selbstverständlich jederzeit herzlich willkommen", hält Morgenstern fest.

Eine Einschränkung gibt es allerdings: "Konkrete Flugtermine können wir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht verbindlich zusagen."

Große Unterstützung für Ex-Skisprung-Star

Trotz der schwierigen Situation will Morgenstern seine Leidenschaft für das Fliegen nicht aufgeben. Besonders die Reaktionen auf den Diebstahl bedeuten ihm viel.

"Ich möchte mich persönlich für euer Verständnis, eure Geduld und vor allem für die vielen aufmunternden Nachrichten bedanken, die mich und unser Team in dieser außergewöhnlichen Situation erreichen."

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Wann Morgenstern wieder mit Passagieren abheben kann, soll sich in den kommenden Wochen klären. Bis dahin müssen sich Interessierte mit einer unverbindlichen Anfrage begnügen.