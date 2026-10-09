i Portrait Of Happy Loving Couple With Man Giving Woman Piggyback As They Hug In Autumn Park Together iStock Neue Liebes-Studie Über 20 Jahre! So lange hält die Liebe in Österreich Die Liebe hält in Österreich länger als gedacht. Eine neue Studie zeigt, wie lange Paare zusammenbleiben und was ihre Beziehung stark macht. Von Österreich Heute 09.10.2026, 06:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich, das Land der ewigen Liebe. Eine neue Studie zeigt: Zwei Drittel der Befragten über 40, die in einer Beziehung leben, sind schon seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Partner zusammen.

Je älter die Befragten, desto länger sind sie bereits mit ihrem Partner zusammen, das zeigt die repräsentative Umfrage im Auftrag der Partnervermittlung Parship (befragt wurden 1.069 Menschen zwischen 18 und 75 Jahren).

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Bei älteren Paaren hält die Liebe besonders lange

Im Detail: Unter den 40- bis 49-Jährigen ist mehr als ein Drittel seit über 20 Jahren in einer Beziehung. Bei den 50- bis 59-Jährigen sind es sogar 71 Prozent. Noch deutlicher fällt das Ergebnis bei den 60- bis 75-Jährigen aus: Hier sind 87 Prozent der Befragten seit mehr als zwei Jahrzehnten mit ihrem Partner liiert.

Das machen Langzeitpaare anders

Parship-Psychologin Caroline Erb: "Ganz wichtige Zutaten sind Respekt und Wertschätzung auf Augenhöhe. Ein liebevolles und unterstützendes Miteinander macht einen auch langfristig zu Komplizen, um schwierigere Zeiten und Herausforderungen besser meistern zu können. Zudem wird Vertrauen von den meisten Langzeitpaaren als ein wichtiges Fundament erlebt, auf dem Stabilität und Langfristigkeit aufbauen können."

Aber auch Humor, Zärtlichkeit und der richtige Umgang mit Streit spielen eine wichtige Rolle. Paare sollten Probleme offen ansprechen, statt unangenehme Themen immer wieder aufzuschieben.

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Gleichzeitig braucht es laut der Psychologin die richtige Mischung aus Nähe und Freiraum. Gemeinsame Erlebnisse und Zukunftspläne können die Beziehung lebendig halten. Ebenso wichtig ist es aber, eigene Interessen nicht aufzugeben.

Auch Singles träumen von der großen Liebe

Die Studie zeigt außerdem: Der Wunsch nach einer festen Partnerschaft ist in Österreich weiterhin groß. 55 Prozent der befragten Singles sehnen sich nach einer ernsten, verbindlichen Beziehung.

Überraschend ist dabei, dass laut Umfrage gerade jüngere Singles besonders häufig eine langfristige Partnerschaft anstreben.

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Doch auch jenseits der 40 ist die Hoffnung auf eine neue Liebe groß. Fast die Hälfte der Singles in dieser Altersgruppe ist bereit, sich wieder auf eine Beziehung einzulassen. Nur 17 Prozent geben an, keinen Wunsch nach Zweisamkeit zu haben.

"Gerade Singles in dieser Altersgruppe wissen oft umso besser, was ihnen guttut und was nicht. Der Großteil ist offen und neugierig für das „Abenteuer Liebe" und bereit, sich wieder mit Herzblut auf jemanden einzulassen“, erklärt Erb.

Das zählt am meisten Respekt: Den Partner wertschätzen und einander auf Augenhöhe begegnen.

Den Partner wertschätzen und einander auf Augenhöhe begegnen. Offene Gespräche: Gefühle ansprechen und Konflikte rechtzeitig klären.

Gefühle ansprechen und Konflikte rechtzeitig klären. Nähe und Freiraum: Gemeinsame Zeit genießen, aber auch eigene Interessen pflegen.

Gemeinsame Zeit genießen, aber auch eigene Interessen pflegen. Vertrauen: Sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam weiterentwickeln.

Sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam weiterentwickeln. Humor und Zärtlichkeit: Auch nach vielen Jahren miteinander lachen und sich bewusst Zeit füreinander nehmen.

Diese fünf Dinge halten Paare zusammen

Aus den Ergebnissen und Einschätzungen der Psychologin lassen sich fünf wichtige Faktoren für eine langfristige Beziehung ableiten: