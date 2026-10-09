Über 20 Jahre! So lange hält die Liebe in Österreich

Österreich, das Land der ewigen Liebe. Eine neue Studie zeigt: Zwei Drittel der Befragten über 40, die in einer Beziehung leben, sind schon seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Partner zusammen.
Je älter die Befragten, desto länger sind sie bereits mit ihrem Partner zusammen, das zeigt die repräsentative Umfrage im Auftrag der Partnervermittlung Parship (befragt wurden 1.069 Menschen zwischen 18 und 75 Jahren).
Im Detail: Unter den 40- bis 49-Jährigen ist mehr als ein Drittel seit über 20 Jahren in einer Beziehung. Bei den 50- bis 59-Jährigen sind es sogar 71 Prozent. Noch deutlicher fällt das Ergebnis bei den 60- bis 75-Jährigen aus: Hier sind 87 Prozent der Befragten seit mehr als zwei Jahrzehnten mit ihrem Partner liiert.
Parship-Psychologin Caroline Erb: "Ganz wichtige Zutaten sind Respekt und Wertschätzung auf Augenhöhe. Ein liebevolles und unterstützendes Miteinander macht einen auch langfristig zu Komplizen, um schwierigere Zeiten und Herausforderungen besser meistern zu können. Zudem wird Vertrauen von den meisten Langzeitpaaren als ein wichtiges Fundament erlebt, auf dem Stabilität und Langfristigkeit aufbauen können."
Aber auch Humor, Zärtlichkeit und der richtige Umgang mit Streit spielen eine wichtige Rolle. Paare sollten Probleme offen ansprechen, statt unangenehme Themen immer wieder aufzuschieben.
Gleichzeitig braucht es laut der Psychologin die richtige Mischung aus Nähe und Freiraum. Gemeinsame Erlebnisse und Zukunftspläne können die Beziehung lebendig halten. Ebenso wichtig ist es aber, eigene Interessen nicht aufzugeben.
Die Studie zeigt außerdem: Der Wunsch nach einer festen Partnerschaft ist in Österreich weiterhin groß. 55 Prozent der befragten Singles sehnen sich nach einer ernsten, verbindlichen Beziehung.
Überraschend ist dabei, dass laut Umfrage gerade jüngere Singles besonders häufig eine langfristige Partnerschaft anstreben.
Doch auch jenseits der 40 ist die Hoffnung auf eine neue Liebe groß. Fast die Hälfte der Singles in dieser Altersgruppe ist bereit, sich wieder auf eine Beziehung einzulassen. Nur 17 Prozent geben an, keinen Wunsch nach Zweisamkeit zu haben.
"Gerade Singles in dieser Altersgruppe wissen oft umso besser, was ihnen guttut und was nicht. Der Großteil ist offen und neugierig für das „Abenteuer Liebe" und bereit, sich wieder mit Herzblut auf jemanden einzulassen“, erklärt Erb.
Aus den Ergebnissen und Einschätzungen der Psychologin lassen sich fünf wichtige Faktoren für eine langfristige Beziehung ableiten: