i Teures Vergnügen! Reuters Bald wird es noch teurer Hunderte Euro! So viel kostet dich die Klospülung Mehrmals täglich drücken wir ganz selbstverständlich die Klospülung. Doch übers Jahr gerechnet fließt dabei ordentlich Geld den Abfluss hinunter. Von Österreich Heute 03.10.2026, 16:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Druck auf die Spültaste und ein paar Liter Wasser rauschen durch die Toilette. Kaum jemand denkt daran, aber auch das geht ordentlich ins Geld.

In Wien werden derzeit für Wasser und Abwasser zusammen 4,76 Euro pro Kubikmeter (1.000 Liter) fällig. Wie teuer die Toilettenspülung tatsächlich wird, hängt vor allem von der Zahl der Bewohner, den täglichen Toilettengängen und dem Wasserverbrauch der Spülung ab.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bei einer modernen Toilette kann man mit rund sechs Litern Wasser pro Spülgang rechnen. Wird die Spülung fünfmal täglich betätigt, sind das 30 Liter pro Person und Tag.

Mehr als 10.000 Liter pro Person

Übers ganze Jahr gerechnet rauschen damit 10.950 Liter beziehungsweise 10,95 Kubikmeter Wasser pro Person durch die Toilette. Bei den aktuellen Wiener Gebühren kostet das rund 52 Euro jährlich.

In einem Zwei-Personen-Haushalt sind es bereits 21.900 Liter und damit rund 104 Euro pro Jahr. Bei drei Personen steigt die Rechnung auf rund 156 Euro, bei vier Personen auf rund 208 Euro jährlich.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Alte Toiletten gehen noch stärker ins Geld

Noch teurer können ältere WC-Spülungen werden. Verbraucht eine Toilette beispielsweise neun Liter bei jedem Spülgang, entstehen bei fünf Spülungen täglich Kosten von rund 78 Euro pro Person und Jahr. Ein Zwei-Personen-Haushalt kommt damit auf rund 156 Euro.

Zum Vergleich: Der durchschnittliche tägliche Wasserverbrauch liegt in Wien bei rund 130 Litern pro Person. Bei einer Toilette mit sechs Litern pro Spülung und fünf Spülgängen am Tag würden rechnerisch rund 23 Prozent des täglichen Wasserverbrauchs allein auf die WC-Spülung entfallen.

Die Bilder des Tages i ?

Die tatsächlichen Kosten können freilich niedriger ausfallen. Moderne Toiletten verfügen häufig über eine Spartaste, die deutlich weniger Wasser benötigt. Auch die Zahl der täglichen Spülgänge unterscheidet sich von Haushalt zu Haushalt.

Nächstes Jahr wird es noch teurer

Ab Jänner 2027 steigen in Wien die Gebühren für Wasser und Kanal. Der Wasserpreis wird um zehn Cent von 2,27 auf 2,37 Euro pro Kubikmeter angehoben. Gleichzeitig steigt die Kanalgebühr von 2,49 auf 2,60 Euro. Zusammen werden damit künftig 4,97 Euro pro Kubikmeter fällig.

Für unser Rechenbeispiel bedeutet das: Die Kosten für eine Person steigen von rund 52 auf 54,40 Euro pro Jahr. Ein Zwei-Personen-Haushalt zahlt künftig rund 108,80 Euro, bei vier Personen sind es rund 217,70 Euro.