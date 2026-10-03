i Ticketkontrolleure überprüfen die Fahrkarten in der U3-Station Landstraße. Helmut Graf (Symbolbild) Aus für Studententicket 80 Cent pro Tag – Öffi-Rabatt für junge Wiener Aus dem Semesterticket wurde eine Jahreskarte für junge Wiener. Fahrgäste unter 26 Jahren fahren um nur 80 Cent pro Tag im gesamten Öffi-Netz. Von Thomas Peterthalner 03.10.2026, 09:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das neue Semester hat begonnen: Tausende Studierende und Schüler sind wieder mit Bus, Bim und U-Bahn im Wiener Öffi-Netz unterwegs. Wer unter 26 Jahre ist, fährt mit der digitalen Jahreskarte "Wien Jugend" um 294 Euro ein ganzes Jahr im Wiener Öffi-Netz – das sind rund 80 Cent pro Tag.

Das Ticket ist für alle Personen unter 26 Jahren erhältlich – unabhängig davon, ob sie studieren, eine Ausbildung machen oder bereits arbeiten. Wer sich für die digitale Jahreskarte in der WienMobil-App entscheidet und den gesamten Betrag auf einmal bezahlt, zahlt nur 294 Euro für 365 Tage.

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26 Euro pro Monat

Die digitale Jahreskarte kostet bei monatlicher Abbuchung 309 Euro beziehungsweise 25,75 Euro pro Monat. Wer lieber eine Plastikkarte will, zahlt 300 Euro bei Einmalzahlung oder 315 Euro bei monatlicher Abbuchung. Das entspricht 26,25 Euro pro Monat.

Die Jahreskarte Jugend gilt ab dem ersten Tag des gewählten Monats für 365 Tage in ganz Wien. Damit können Besitzer beliebig oft U-Bahn, Straßenbahn und Bus nutzen. Auch Fahrten mit der S-Bahn sowie mit der Badner Bahn bis Vösendorf-Siebenhirten sind inkludiert.

Nur noch ein Ticket

Seit 1. Februar 2026 ersetzt die Jahreskarte Jugend die bisherige Semesterkarte und die Ferien-Monatskarte. Studierende brauchen damit nicht mehr mehrere unterschiedliche Tickets, um das ganze Jahr über mit den Wiener Öffis unterwegs zu sein.

Kein Hauptwohnsitz nötig

Mit der neuen Karte fällt außerdem die frühere Unterscheidung beim Semesterticket nach dem Hauptwohnsitz weg. Die Jahreskarte Jugend steht allen unter 26 Jahren zum ermäßigten Tarif zur Verfügung.

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Weitere Ermäßigungen

Neben der Jugendkarte gibt es auch die Jahreskarte "Wien Spezial" für Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 70 Prozent. Die bereits bestehende Ermäßigung für Senioren ab 65 Jahren bleibt erhalten. Menschen dieser Gruppen zahlen ebenfalls nur 294 Euro pro Jahr für die Öffis – oder 80 Cent pro Tag. Das ist günstiger als die frühere Vollpreis-Jahreskarte um 365 Euro.