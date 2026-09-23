i Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SP): Mehr Grüngleise in Wien. Denise Auer/Stadt Wien Begrünung auf Schiene Grüne Schiene für Linie 18 bei Stadion im Wiener Prater Noch heuer kommen bei mehreren Bim-Linien in Wine insgesamt 600 Meter neue Grüngleise dazu, auch beim 18er im Wiener Prater. Von Wien Heute 23.09.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien wird es zwischen den Straßenbahnschienen noch grüner. Rund zwölf Kilometer Grüngleise gibt es bereits in der Stadt, heuer kommen noch weitere 600 Meter dazu. Damit sollen nicht nur graue Gleisflächen verschwinden. Die Begrünung soll auch bei Hitze für Abkühlung sorgen und Regenwasser aufnehmen.

Begründung auf Schiene

"Begrünung zwischen den Schienen bringt viele Vorteile: Begrünte Gleise können Regenwasser aufnehmen und speichern. Durch die Verdunstung entsteht Kühlung, was speziell an heißen Sommertagen wichtig ist. Gleichzeitig schaffen die Wiener Linien weitere begrünte Flächen im dicht bebauten Gebiet und gestalten damit die Stadt und den öffentlichen Verkehr noch attraktiver", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SP).

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Grüngleis beim Stadion

2026 geht der Ausbau weiter. Bei der Verlängerung der Linie 18 wurde im Bereich des Ernst-Happel-Stadions gerade erst ein 70 Meter langes Grüngleis errichtet. Weitere begrünte Abschnitte entstehen bei der Linie 1 in der Windtenstraße sowie in der Pantucekgasse und Simmeringer Hauptstraße bei den Linien 11 und 71. Die Arbeiten laufen bereits und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Die Pflanzen zwischen den Schienen können außerdem Staub binden. Je nach Bauweise können Grüngleise auch dabei helfen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren.

"Leisten Beitrag zum Klima"

"Wir prüfen bei allen Bim-Neubauprojekten und -Modernisierungen, ob ein Grüngleis möglich ist und wählen je nach Örtlichkeit und Rahmenbedingungen die richtige Ausführung. Egal, ob Rasen oder Sedum: Wir forcieren Grüngleise, weil sie einen Beitrag zum Klima leisten und auch noch das Stadtbild aufwerten", sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

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Grüngleise auf vielen Linien

Grüngleise gibt es bereits auf den Linien 1, 2, 6, 11, 12, 18, 25, 26, 27, 31, 62, 71, O und D. Dabei kommen unterschiedliche Varianten zum Einsatz. Rund 8,5 Kilometer sind Rasengleise, zwei Kilometer bestehen aus begrünten Lochplatten und fast zwei Kilometer aus Sedum. In den vergangenen Jahren entstanden unter anderem beim Bau der Linien 27 und 12 sowie am Frödenplatz bei der Linie 11 und auf der Rechten Wienzeile beziehungsweise am Margaretengürtel neue Grünflächen im Gleisbereich.