i 4,2 Millionen Euro für sechs Richtige, 500.000 Euro bei LottoPlus und zwei Joker-Volltreffer: Dieser Lotto-Sonntag hatte es in sich. Österreichische Lotterien Gleich mehrere Volltreffer Lotto-Hammer! Ein Spieler gewinnt 4,2 Millionen Euro Sechs Richtige machen einen Spieler zum Millionär! Bei Lotto gibt es am Sonntag mehr als 4,2 Millionen Euro. Auch der Joker sorgt für Jubel. Von Newsdesk Heute 11.10.2026, 20:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Lotto-Sechser ist geknackt! Bei der Ziehung von "6 aus 45" am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, tippte ein Spieler alle sechs Gewinnzahlen richtig. Dafür gibt es 4.292.306,60 Euro. Der Sechsfach-Jackpot vom August ist zwar Geschichte, doch auch dieser Gewinn macht einen Spielschein zum Millionentreffer.

Die gezogenen Zahlen lauteten 10, 18, 23, 33, 38 und 40. Die Zusatzzahl war die 43.

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Neben dem Sechser gab es auch einen Fünfer mit Zusatzzahl. Der glückliche Gewinner erhält dafür 157.223,30 Euro. Weitere 97 Spielscheine hatten fünf Richtige und bringen jeweils 1.589,60 Euro.

Auch auf den niedrigeren Gewinnrängen gab es zahlreiche Treffer. 539 Vierer mit Zusatzzahl bringen jeweils 84,10 Euro, 5.194 Vierer jeweils 57 Euro. 7.125 Spieler mit drei Richtigen und Zusatzzahl erhalten jeweils 15,70 Euro. Weitere 83.902 Dreier gewinnen jeweils 6,10 Euro.

LottoPlus: Ein Sechser bringt 500.000 Euro

Auch bei LottoPlus gab es einen großen Gewinner. Bei der ersten Ziehung lauteten die Zahlen 03, 05, 06, 20, 24 und 32. Ein Spielschein hatte alle sechs Zahlen richtig und gewinnt damit 500.000 Euro.

72 Fünfer bringen jeweils 1.016,70 Euro. 3.662 Vierer erhalten jeweils 19,10 Euro.

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Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung fielen die Zahlen 01, 10, 13, 14, 35 und 42. Hier gab es keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde deshalb auf den nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. 66 Fünfer dürfen sich über jeweils 8.684,80 Euro freuen.

Zwei Joker-Volltreffer

Auch beim Joker gab es Grund zum Jubeln. Die Joker-Zahl lautete 492325. Gleich zwei Spieler hatten die komplette Zahlenfolge richtig und gewinnen jeweils 119.551,60 Euro.

Darüber hinaus gab es elf Gewinne zu je 12.000 Euro und 105 Gewinne zu je 1.200 Euro. 1.093-mal werden jeweils 120 Euro ausgeschüttet, 10.869-mal gibt es zwölf Euro. Weitere 104.050 Spieler gewinnen jeweils 2,50 Euro.

Damit bringt der Sonntag gleich mehrere große Gewinne: Der Lotto-Sechser ist mehr als 4,2 Millionen Euro wert, bei LottoPlus gehen 500.000 Euro an einen Gewinner und beim Joker bekommen zwei Spieler jeweils knapp 120.000 Euro.

Alle Angaben ohne Gewähr!