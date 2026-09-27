i Lotto-Ziehung vom Sonntag – ein Gewinner wurde zum Millionär. Screenshot ORF, iStock ("Heute"-Montage) Viele weitere Gewinne Lotto-Sechser räumt mehr als 3,1 Millionen Euro ab Die Lotto-Zahlen vom Sonntag stehen fest: Ein Sechser bringt 3.131.469,40 Euro. Die Joker-Ziehung beschert einem Spieler 245.426,60 Euro. Von Newsdesk Heute 27.09.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 27. September 2026, ist ein Spieler oder eine Spielgemeinschaft zum Millionär geworden. Ein einziger Sechser bringt 3.131.469,40 Euro. Die gezogenen Zahlen lauten 02, 07, 09, 15, 25 und 33, die Zusatzzahl ist 21.

Fünf Spielteilnehmer hatten fünf Richtige und die Zusatzzahl. Sie erhalten jeweils 26.127,90 Euro. Weitere 80 Tipps mit fünf Richtigen bringen jeweils 1.601,50 Euro. Insgesamt gab es bei der Ziehung auch 301 Vierer mit Zusatzzahl, 5.065 Vierer und 78.262 Dreier.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

LottoPlus: Kein Sechser, aber hohe Gewinne

Bei der ersten LottoPlus-Ziehung wurden die Zahlen 15, 16, 25, 37, 41 und 42 gezogen. Einen Sechser gab es nicht. Die dafür vorgesehene Gewinnsumme wurde deshalb auf die Gewinner des nächstniedrigeren Rangs aufgeteilt. 44 Spieler mit fünf Richtigen erhalten jeweils 4.758 Euro. Dazu kommen 2.269 Vierer mit je 25 Euro und 39.456 Dreier mit je zwei Euro.

Auch bei der zweiten LottoPlus-Ziehung gab es keinen Sechser. Die Zahlen lauteten 01, 05, 10, 19, 25 und 43. 76 Fünfer gewinnen jeweils 2.754,60 Euro. Für 3.202 Vierer gibt es je 17,70 Euro, während 49.863 Dreier jeweils zwei Euro erhalten.

Auswertung: Diese Vornamen gewinnen am häufigsten im Lotto i ?

Joker: Ein Gewinn von 245.426 Euro

Auch die Joker-Ziehung brachte einen Großgewinn. Die Joker-Zahl lautet 520601. Ein Spieler hat die Zahl vollständig richtig und gewinnt damit 245.426,60 Euro. Zwölf weitere Tipps erhalten jeweils 12.000 Euro. 102 Joker-Gewinne bringen je 1.200 Euro, 1.015-mal werden 120 Euro ausbezahlt.

Weitere 10.460 Tipps gewinnen jeweils zwölf Euro. 103.191 Spieler erhalten für ihren Joker-Tipp jeweils 2,50 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Alle Angaben ohne Gewähr!