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Ganz leer gingen die Lotto-Spieler am Freitag aber nicht aus.
Ganz leer gingen die Lotto-Spieler am Freitag aber nicht aus.
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Spieler hoffen auf Millionen

Lotto sorgt für Überraschung – nächste Chance riesig

Kein Sechser, kein Glück – jetzt wird es richtig spannend. Beim Lotto am Freitag blieb der große Gewinn aus. Jetzt wartet nicht nur ein Doppeljackpot.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
02.10.2026, 19:31
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Die Lotto-Ziehung am Freitag, dem 2. Oktober, brachte für Österreichs Spielteilnehmer keine Millionen. Die gezogenen Zahlen 03, 08, 30, 35, 38 und 44 samt Zusatzzahl 28 bescherten niemandem den erhofften Sechser. Auch in der zweithöchsten Gewinnklasse – Fünfer plus Zusatzzahl – gab es keinen Treffer.

Damit wächst die Spannung vor der nächsten Ziehung: Es wartet ein Doppeljackpot. Zusätzlich zum ersten Rang kommen 1.318.195,42 Euro in den Topf. Auch für den zweiten Rang gibt es einen zusätzlichen Betrag von 80.221,71 Euro.

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Ganz leer gingen die Lotto-Spieler am Freitag aber nicht aus. 32 Spielteilnehmer tippten fünf der sechs richtigen Zahlen und dürfen sich jeweils über 2.458,70 Euro freuen.

155 weitere Tipps mit vier Richtigen und Zusatzzahl bringen jeweils 149,20 Euro. Für vier Richtige gibt es 58,30 Euro, für drei Richtige mit Zusatzzahl 16,50 Euro.

LottoPlus: Ein Spieler gewinnt fast 96.000 Euro

Bei LottoPlus gab es in der zweiten Ziehung einen Volltreffer. Ein Spielteilnehmer errang mit den Zahlen 01, 03, 07, 15, 16 und 37 den Sechser und gewinnt 95.872,90 Euro.

In der ersten LottoPlus-Runde gab es hingegen keinen Sechser. Der dafür vorgesehene Gewinn wurde auf die nächstniedrigere Gewinnklasse aufgeteilt. 29 Tipps mit fünf Richtigen bringen jeweils 4.610,90 Euro.

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Joker: Jackpot bleibt ebenfalls stehen

Auch beim Joker gab es am Freitag keinen Grund zum Jubeln für den Hauptgewinner. Die Joker-Zahl lautete 023523. Der Jackpot wurde nicht geknackt und wird auf die nächste Ziehung übertragen. Dort warten 161.883,41 Euro.

Immerhin neun Spielteilnehmer hatten die richtige Joker-Kombination und erhalten jeweils 12.000 Euro. Weitere Gewinne gab es in den niedrigeren Gewinnklassen.

Alle Angaben ohne Gewähr!

red,Akt. 02.10.2026, 19:33, 02.10.2026, 19:31
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