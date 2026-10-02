i Der neue Pickerlrechner soll helfen, die eigenen Fristen scnell herauszufinden (Symbolbild). iStock Regeln geändert Neues Pickerl: Rechner zeigt Autofahrern nun ihre Frist Ab Mai 2027 gelten neue Pickerl-Fristen. Ein neuer Online-Rechner zeigt jetzt auf einen Blick, wann das eigene Fahrzeug künftig zur Überprüfung muss. Von Österreich Heute 02.10.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Pickerl stehen Änderungen bevor – und für viele Autofahrer ist noch gar nicht klar, was die neue Regelung für ihr eigenes Fahrzeug bedeutet. Ein neuer Pickerlrechner des ÖAMTC soll dabei helfen, die persönliche Frist schnell herauszufinden.

Dafür berücksichtigt das Online-Tool unter anderem die Fahrzeugklasse, die Erstzulassung und die Daten der aktuellen Plakette. Auch mögliche Ansprüche auf eine Austauschplakette und die geltenden Übergangsregeln werden angezeigt.

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Pickerl-System wird umgestellt

Ab 19. Mai 2027 gilt für Pkw, Motorräder, Mopeds, Quads und Anhänger bis 3,5 Tonnen ein neues Begutachtungssystem. Das bisherige 3-2-1-Intervall wird durch 4-2-2-2-1 ersetzt.

Das bedeutet: Die erste Überprüfung ist künftig nach vier Jahren fällig. Danach folgen drei weitere Überprüfungen jeweils im Abstand von zwei Jahren. Anschließend gilt wieder eine jährliche Überprüfung.

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Auch ältere Autos betroffen

Die Änderung betrifft nicht nur Fahrzeuge, die ab 2027 neu zugelassen werden. Auch viele bereits zugelassene Fahrzeuge fallen unter die neue Regelung.

ÖAMTC-Experte Andrej Prosenc: "Diese Änderung betrifft nicht nur neue, sondern auch viele bereits zugelassene Fahrzeuge. Mit unserem 'Pickerlrechner' wollen wir Orientierung bieten, weil uns bereits jetzt laufend Anfragen zur neuen Regelung erreichen."

Welche Frist im Einzelfall gilt, hängt unter anderem vom Alter des Fahrzeugs und vom Zulassungsmonat ab. Genau diese unterschiedlichen Konstellationen soll der Rechner übersichtlich darstellen.

So funktioniert der Pickerlrechner

Fahrzeugdaten eingeben, aktuelle Plakette berücksichtigen lassen – und schon soll ersichtlich sein, welche Fristen für das eigene Fahrzeug gelten. Zusätzlich beantwortet der ÖAMTC die häufigsten Fragen zur neuen §57a-Regelung.

Der Pickerlrechner ist online beim ÖAMTC abrufbar.