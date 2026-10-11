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Ein Pkw krachte auf der A2 gegen die Mittelleitwand und blieb auf dem Dach liegen. Die Autobahn war rund eineinhalb Stunden gesperrt.
Ein Pkw krachte auf der A2 gegen die Mittelleitwand und blieb auf dem Dach liegen. Die Autobahn war rund eineinhalb Stunden gesperrt.
FF Hartberg
Drei Wiener verunglückt

Auto überschlägt sich auf A2, Autobahn gesperrt

Drei Wiener verunglückten am Sonntag in der Früh auf der A2 in der Steiermark. Zwei Männer wurden verletzt ins Spital gebracht.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
11.10.2026, 16:09
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Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 5.40 Uhr auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ereignet. Drei junge Männer aus Wien waren mit ihrem Pkw unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache gegen die Mittelleitwand prallte.

Nach der Kollision kam das Auto zwischen dem ersten und zweiten Fahrstreifen auf dem Dach zum Stillstand.

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Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich zwei Insassen bereits selbst aus dem Wrack befreit. Der dritte Mann musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt werden.

A2 für rund eineinhalb Stunden gesperrt

Zwei der drei Männer wurden verletzt und ins Krankenhaus Oberwart im Burgenland gebracht. Der dritte Insasse blieb unverletzt.

Die Polizei führte bei allen drei Männern Alkomattests durch. Diese fielen laut Polizei negativ aus.

Die Feuerwehr Hartberg war mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Auch das Rote Kreuz rückte mit fünf Fahrzeugen sowie einem Notarztfahrzeug aus.

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Wegen des Unfalls musste die A2 in Fahrtrichtung Wien für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Warum der Wagen gegen die Mittelleitwand prallte, war zunächst unklar.

red,Akt. 11.10.2026, 16:13, 11.10.2026, 16:09
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