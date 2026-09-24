Mehrere Katzen nach Hausbrand in der Steiermark tot

Von einem folgenschweren Brand eines Mehrparteienhauses in Feistritztal (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag. – Aus bislang unbekannter Ursache brach dieser am Mittwochnachmittag aus. Personen wurden keine verletzt. Laut Polizeiangaben sind allerdings mehrere Katzen verendet.
Gegen 16:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhausbrand nach Hirnsdorf gerufen. Dort eingetroffen waren bereits mehrere Feuerwehren sowie die Rettung vor Ort. Personen befanden sich keine im Wohnhaus.
Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es dürften jedoch mehrere Katzen verendet sein – eine genaue Zahl nennt die Polizei in der Mitteilung nicht. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand laufender Ermittlungen.