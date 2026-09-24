i Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren rasch zur Stelle. iStock Retter konnten nichts tun Mehrere Katzen nach Hausbrand in der Steiermark tot Bei einem Hausbrand im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld blieben die Bewohner verschont. Allerdings starben mehrere Katzen in den Flammen. Von Michael Rauhofer-Redl 24.09.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem folgenschweren Brand eines Mehrparteienhauses in Feistritztal (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag. – Aus bislang unbekannter Ursache brach dieser am Mittwochnachmittag aus. Personen wurden keine verletzt. Laut Polizeiangaben sind allerdings mehrere Katzen verendet.

Gegen 16:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhausbrand nach Hirnsdorf gerufen. Dort eingetroffen waren bereits mehrere Feuerwehren sowie die Rettung vor Ort. Personen befanden sich keine im Wohnhaus.

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Viele Fragen offen

Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es dürften jedoch mehrere Katzen verendet sein – eine genaue Zahl nennt die Polizei in der Mitteilung nicht. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand laufender Ermittlungen.