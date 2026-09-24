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Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren rasch zur Stelle.
Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren rasch zur Stelle.
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Retter konnten nichts tun

Mehrere Katzen nach Hausbrand in der Steiermark tot

Bei einem Hausbrand im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld blieben die Bewohner verschont. Allerdings starben mehrere Katzen in den Flammen.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
24.09.2026, 13:30
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Von einem folgenschweren Brand eines Mehrparteienhauses in Feistritztal (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag. – Aus bislang unbekannter Ursache brach dieser am Mittwochnachmittag aus. Personen wurden keine verletzt. Laut Polizeiangaben sind allerdings mehrere Katzen verendet.

Gegen 16:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhausbrand nach Hirnsdorf gerufen. Dort eingetroffen waren bereits mehrere Feuerwehren sowie die Rettung vor Ort. Personen befanden sich keine im Wohnhaus.

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Viele Fragen offen

Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es dürften jedoch mehrere Katzen verendet sein – eine genaue Zahl nennt die Polizei in der Mitteilung nicht. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

mrr,Akt. 24.09.2026, 13:33, 24.09.2026, 13:30
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