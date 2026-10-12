i Vicky erlebte den Tiktok-Star hautnah. Leserreporter Tiktok-Star in U2 U-Bahn-Superheld – Wienerin trifft "Vienna Spidey" Eine "Heute"-Leserin begegnete am Freitag dem bekannten "Vienna Spidey" bei der U-Bahn-Station Taborstraße und erlebte einen emotionalen Moment. Von Justine Gull 12.10.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spider-Man ist wieder unterwegs! Der als "Vienna Spidey" bekannte TikToker sorgt mit seinen ungewöhnlichen Auftritten in den Wiener Öffis für Aufsehen.

Am Freitagnachmittag bekam "Heute"-Leserin Vicky den maskierten Superhelden zu Gesicht. Gegen 16.15 Uhr war Vicky bei der U-Bahn-Station Taborstraße in der Leopoldstadt unterwegs, als sie plötzlich auf den bekannten Spider-Man traf. Für die Wienerin ein großer und emotionaler Moment!

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"Er ist wirklich sehr lieb und lustig", erklärt Vicky im "Heute"-Talk. Der als Spider-Man verkleidete TikToker ist mittlerweile zum wahren Star mutiert. Unter dem Namen "Vienna Spidey" begeistert er auf TikTok über 122.000 Follower. Mit seinen spontanen Tanzeinlagen in den Wiener U-Bahnen hat er bereits mehr als acht Millionen Likes gesammelt.

"Verschönert meinen Tag"

Bei Vicky ist ihm die Überraschung gelungen. Sie bezeichnete die zufällige Begegnung am Freitag als einen "schönen und außergewöhnlichen Moment", der ihr besonders in Erinnerung bleiben werde.

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Im "Heute"-Talk zeigt sich auch "Vienna Spidey" erfreut über die Begegnung. Er finde es schön, täglich so viele Wiener zu treffen, die Fotos mit ihm machen möchten und seine Auftritte feiern.

"Das verschönert meinen Tag und genau deswegen möchte ich auch jeden Tag den Leuten ihren Tag verschönern", erklärt der TikToker. Damit zeigt der Wiener Spider-Man, dass es nicht immer Superkräfte braucht, um anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.