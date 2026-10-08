i Der Wiener Spider-Man sorgt mit seinen Tanz-Einlagen für Unterhaltung in der U-Bahn. Tiktok/vienspidey Nicht jeder mag ihn Spider-Man tanzt in Wiener U-Bahn – dann fliegen Fäuste Ein Superheld sorgt in den Öffis für Aufsehen: Als Spider-Man verkleidet tanzt ein Mann durch die U-Bahn. Doch nicht alle finden die Auftritte lustig. Von Wien Heute 08.10.2026, 21:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer derzeit mit der U1 oder U2 unterwegs ist, könnte plötzlich Besuch von einem echten Superhelden bekommen. Statt sich zwischen Hochhäusern durch die Stadt zu schwingen, hat Spider-Man nämlich die Wiener U-Bahn für sich entdeckt.

Im rot-blauen Spinnenanzug tanzt er durch die Waggons, überrascht Fahrgäste und sorgt mit seinen ungewöhnlichen Auftritten für reichlich Gesprächsstoff. Hinter der Maske steckt der TikToker "Vienna Spidey", der mit seinen Videos mittlerweile mehr als acht Millionen Likes gesammelt hat. Seine Mission: Den Wienern zwischen zwei U-Bahn-Stationen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

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Schulklasse jagte Spider-Man durch U-Bahn

Die Idee zu den ungewöhnlichen Auftritten entstand gemeinsam mit einem Freund, erzählt der maskierte Tänzer im Gespräch mit der "Krone". Inspiriert von der berühmten Comicfigur und Videos anderer U-Bahn-Tänzer wollte er das Konzept auch nach Wien bringen.

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Seither steigt er regelmäßig im Spider-Man-Kostüm in die Öffis und legt zu unterschiedlichen Songs seine Tanzeinlagen hin. Die Reaktionen fallen dabei höchst unterschiedlich aus. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine Begegnung mit jungen Fans: "Eine ganze Schulklasse ist mir nachgerannt und wollte Fotos mit mir machen."

Wiener Grantler schlagen sogar zu

Manche Fahrgäste stehen sogar spontan auf und tanzen mit dem Superhelden mit. Andere erkennen ihn bereits aus seinen TikTok-Videos und freuen sich über die unerwartete Begegnung.

Doch auch Spider-Man ist vor dem berüchtigten Wiener Grant nicht sicher. Während manche Fahrgäste begeistert sind, reagieren andere alles andere als freundlich auf die ungewöhnlichen Tanzeinlagen. "Ich wurde schon mehrmals beschimpft und sogar geschlagen", berichtet der TikToker gegenüber der "Krone".

Polizei hat Superhelden bereits im Visier

Mittlerweile sei er deshalb vorsichtiger geworden. Von seinem Vorhaben, die Menschen mit seinen Auftritten zu unterhalten, lässt er sich allerdings nicht abbringen. Auch der Polizei und den Sicherheitsmitarbeitern der Wiener Linien ist der tanzende Spider-Man nicht verborgen geblieben. Größere Schwierigkeiten habe es bislang aber meistens nicht gegeben, erzählt er.

"Ich bleibe immer respektvoll und meistens sind Polizei und Security auch sehr nett", beteuert der maskierte Tänzer. Wer hinter der Spider-Man-Maske steckt, bleibt vorerst sein Geheimnis. Nur seine engsten Freunde haben ihn längst enttarnt. "Sie haben mich an meinen Bewegungen sofort erkannt", erzählt er.

Acht Millionen Likes auf TikTok

Auf TikTok ist der Superheld unter dem Namen @vienspidey unterwegs, hat bereits über 122.000 Follower. Seine Videos zeigen ihn bei seinen Auftritten in den Wiener Öffis und dokumentieren die teils begeisterten, teils irritierten Reaktionen der Fahrgäste.

Mit mehr als acht Millionen Likes hat sich der maskierte Tänzer bereits eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Sein Erfolgsrezept sind spontane Tanzeinlagen, überraschende Begegnungen und die Reaktionen der Wiener. Aufhören will der Spider-Man aus Wien trotz negativer Erfahrungen nicht. Denn hinter seinen Auftritten steckt für ihn eine einfache Botschaft: "Für mich ist das Wichtigste, die Leute zum Lachen zu bringen."