Mann demoliert Auto in Wien und setzt sich hinein

Ein völlig demoliertes Fahrzeug und ein offenbar verwirrter Mann am Steuer: In der Nacht auf Montag musste die Polizei in der Kronesgasse einschreiten. Der 42-Jährige wurde aggressiv und verweigerte später jede Aussage.
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Aufregung kurz vor Mitternacht in der Kronesgasse im 19. Wiener Bezirk! In der Nacht auf Montag wurde die Polizei zu einem aufgebrochenen und schwer beschädigten Auto gerufen. Ein 42-jähriger Deutscher steht im Verdacht, den Wagen mit einem Fahrradständer demoliert zu haben.
Als die alarmierten Beamten am Einsatzort eintrafen, bot sich ihnen ein ungewöhnliches Bild: Auf dem Fahrersitz des beschädigten Fahrzeugs saß ein offenbar verwirrter Mann. Auf die Ansprache der Polizisten reagierte er zunächst überhaupt nicht.
Als die Beamten den 42-Jährigen schließlich aus dem Fahrzeug holten, wurde dieser aggressiv. Der deutsche Staatsbürger wurde daraufhin zur sofortigen Einvernahme in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Dort verweigerte er jedoch jegliche Aussage.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung auf freiem Fuß angezeigt. Die Beschädigungen am Fahrzeug waren derart erheblich, dass auch die Feuerwehr anrücken musste. Die Einsatzkräfte verschlossen die zerstörten Fahrzeugfenster provisorisch.