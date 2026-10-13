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In Liesing kam es am Dienstagnachmittag zu einem verheerenden Unfall. (Symbolbild)
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Unfall mit E-Scooter

14-Jähriger muss reanimiert werden – Polizei vor Rätsel

Ein Jugendlicher wurde am Dienstagnachmittag in Wien von einem Lkw erfasst. Der 14-Jährige wurde in lebensgefährlichem Zustand ins Spital geflogen.
Von Justine Gull
13.10.2026, 18:46
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Tragischer Unfall in Wien-Liesing! Am Dienstag kam es um 14:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Josef-Österreicher-Gasse in Liesing. Nach ersten Informationen wurde ein Teenager auf einem E-Scooter von einem Lkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt.

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Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Anschließend wurde das Kind mit dem Wiener Rettungshubschrauber in den Schockraum eines Krankenhauses geflogen. Während des Transports liefen die Wiederbelebungsmaßnahmen weiter.

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Polizei untersucht zwei Lkw

Welches Fahrzeug in den Unfall verwickelt war, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler haben zwei Lastwagen im Visier, die sich in der Nähe befanden. Das Wiener Verkehrsunfallkommando ist vor Ort im Einsatz und versucht, den genauen Unfallhergang zu klären. Bislang steht nicht fest, welcher der beiden Lkw beteiligt war.

Gul, 13.10.2026, 18:46
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