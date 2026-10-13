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Am Dienstag kletterten Aktivisten auf das Dach des Congress Centers in Wien.
Am Dienstag kletterten Aktivisten auf das Dach des Congress Centers in Wien.
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Protest gegen Rechenzentren

Aktivisten besetzen Dach – Großeinsatz bei Messe Wien

Mehrere Aktivisten kletterten am Dienstag auf ein Dach, um gegen Rechenzentren zu demonstrieren. Feuerwehr und Polizei rückten aus.
Von Justine Gull
13.10.2026, 09:38
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Aufregung bei der Messe Wien! Am Dienstagmorgen sorgte eine ungewöhnliche Protestaktion für einen Einsatz der Feuerwehr. So mussten die Einsatzkräfte anrücken, nachdem mehrere Personen auf das Dach eines Gebäudes geklettert waren.

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Ein "Heute"-Leser beobachtete das Geschehen vor Ort. Laut seiner Schilderung hatten die Protestierenden Banner ausgerollt und machten mit Megafonen auf ihre Aktion aufmerksam.

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Protest gegen Rechenzentren

Die Aktion rief schließlich auch die Wiener Berufsfeuerwehr auf den Plan. Laut dem Leserreporter mussten die Einsatzkräfte eingreifen, um die Demonstranten vom Dach zu holen.

Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Messe Wien, dass sich die Protestaktion gegen Rechenzentren richtet. Auch die Polizei war zum Zeitpunkt der Anfrage weiterhin im Einsatz.

Gul, Akt. 13.10.2026, 09:41, 13.10.2026, 09:38
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