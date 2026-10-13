i Österreich darf sich jetzt über ruhiges Herbstwetter freuen. IMAGO/5VISION.NEWS (Archiv, Symbolbild) Die Prognose im Detail Frontensystem ändert Wetter in Österreich komplett Österreich startet am Dienstag mit ruhigem Wetter in den Tag. Am Mittwoch wird es aber unbeständiger, ehe ab Donnerstag ein Hochdruckeinfluss folgt. Von André Wilding 13.10.2026, 07:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag dominiert laut Unwetterzentrale (uwz.at) zunächst der Einfluss eines Zwischenhochs, erst zur Nacht auf Mittwoch erreicht den Westen Österreichs ein Frontensystem. Dieses bestimmt auch am Mittwoch das Wettergeschehen, es wird vorübergehend wieder unbeständiger. Zum Donnerstag setzt sich aber wieder ein Hoch über Mitteleuropa durch, das Wetter beruhigt sich und es wird auch eine Spur milder.

18 Grad am Dienstag

Der Dienstag startet gebietsweise mit Nebel- und Hochnebelfeldern, welche sich meist im Laufe des Vormittags auflösen. Abseits davon bzw. nach Nebelauflösung scheint häufig die Sonne, ein paar Quellwolken im Norden und Osten bleiben harmlos. Ab dem Nachmittag zieht es aber von Nordwesten her zu und von Vorarlberg bis ins Innviertel beginnt es gegen Abend leicht zu regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Bei abflauendem Wind steigen die Temperaturen auf 13 bis 18 Grad.

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Am Mittwoch überwiegen an der Alpennordseite sowie im Osten die Wolken und bringen zeitweise etwas Regen. Am häufigsten regnet es vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel, ganz im Westen zeigt sich im Laufe des Tages allmählich die Sonne.

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Im Süden bleibt es ganztags meist trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix. Im Donauraum macht sich zeitweise mäßiger, im Osten vereinzelt lebhafter West- bis Nordwestwind bemerkbar. Mit 14 bis 20 Grad wird es eine Spur milder.

Ruhiges Herbstwetter

Der Donnerstag startet in den Niederungen und Tälern gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel. Meist lösen sich die Nebelfelder am Vormittag auf, stellenweise bis über Mittag trüb bleibt es im Donauraum. Abseits des Nebels scheint häufig die Sonne, in der Osthälfte ziehen bei schwachem Wind ein paar Wolken durch. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind steigen die Temperaturen auf 16 bis 20 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Freitag hält das ruhige Herbstwetter an. Vor allem im Donauraum geht es wieder häufig trüb in den Tag, meist machen die Nebel- und Hochnebelfelder aber am Vormittag der Sonne Platz. Auf den Bergen scheint sie von Beginn an häufig, ein paar durchziehende Wolken bleiben harmlos. Auch der Wind spielt weiterhin keine Rolle und es bleibt mild, die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad.