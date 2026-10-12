i In den kommenden Tagen wird das Wetter in Österreich unbeständig. (Symbolbild) istock Wende steht bevor Neue Wetterfront rollt jetzt direkt auf Österreich zu Nach einem ruhigen Dienstag wird das Wetter in Österreich wieder unbeständiger. Schon am Donnerstag sorgt ein Hoch für mildere Temperaturen. Von Newsdesk Heute 12.10.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem zunächst ruhigen Start in die Woche wird das Wetter in Österreich wieder wechselhafter. Am Dienstag sorgt ein Zwischenhoch vorerst für stabile Verhältnisse. In der Nacht auf Mittwoch zieht dann allerdings von Westen her ein Frontensystem auf.

Laut UWZ-Experte Andreas Demel bringt diese am Mittwoch wieder unbeständigeres Wetter nach Österreich. Lange hält die wechselhafte Phase aber nicht an: Bereits am Donnerstag gewinnt ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa die Oberhand. Damit beruhigt sich das Wetter erneut, auch die Temperaturen steigen wieder leicht an.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Die Prognose im Detail

Der Dienstag startet gebietsweise mit Nebel- und Hochnebelfeldern, welche sich meist im Laufe des Vormittags auflösen. Abseits davon bzw. nach Nebelauflösung scheint häufig die Sonne, ein paar Quellwolken im Norden und Osten bleiben harmlos. Ab dem Nachmittag zieht es aber von Nordwesten her zu und von Vorarlberg bis ins Innviertel beginnt es gegen Abend leicht zu regnen. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen steigen die Temperaturen auf 13 bis 19 Grad.

Am Mittwoch überwiegen an der Alpennordseite sowie im Osten die Wolken und bringen zeitweise etwas Regen. Am häufigsten regnet es vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel, ganz im Westen zeigt sich im Laufe des Tages allmählich die Sonne. Im Süden bleibt es ganztags meist trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix. Im Donauraum macht sich zeitweise mäßiger, im Osten vereinzelt lebhafter West- bis Nordwestwind bemerkbar. Je nach Sonne werden 13 bis 21 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Donnerstag startet in den Niederungen und Tälern gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel. Meist lösen sich die Nebelfelder am Vormittag auf, stellenweise bis über Mittag trüb bleibt es im Donauraum. Abseits des Nebels scheint häufig die Sonne, in der Osthälfte ziehen ein paar Wolken durch. Dazu weht der Wind allgemein nur schwach und je nach Sonne steigen die Temperaturen auf 16 bis 22 Grad, bei zähem Nebel bleibt es vereinzelt kühler.

Am Freitag hält das ruhige Herbstwetter an. In den Niederungen, Becken und Tälern geht es wieder häufig trüb in den Tag, meist machen die Nebel- und Hochnebelfelder aber am Vormittag der Sonne Platz. Auf den Bergen scheint sie von Beginn an häufig, ein paar durchziehende Wolken bleiben harmlos. Auch der Wind spielt weiterhin keine Rolle und es bleibt mild, die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad.