i Österreich darf sich am Freitag stellenweise über Schnee freuen. istock (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Prognose Schnee im Anmarsch – wo Österreich jetzt weiß wird Nach der Kaltfront beruhigt sich das Wetter kurz. Doch schon am Samstag bringt eine Warmfront neuen Regen, auch der Sonntag bleibt wechselhaft. Von André Wilding 09.10.2026, 07:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Rückseite der Kaltfront strömt am Freitag laut Unwetterzentrale (uwz.at) kühlere Luft nach Österreich und das Wetter beruhigt sich zunehmend. Am Samstag erreicht uns tagsüber eine Warmfront. Sie bringt vor allem im Westen und Norden des Landes wieder unbeständigeres Wetter, während es im Süden und Osten meist freundlicher bleibt. Auch am Sonntag stellt sich keine nachhaltige Wetterberuhigung ein, schwacher Tiefdruckeinfluss bestimmt weiterhin das Wettergeschehen und sorgt für wechselhafte Verhältnisse.

Wo jetzt Schnee fällt

Der Freitag beginnt in weiten Landesteilen trüb, ganz im Norden auch schon sonnig aufgelockert. Entlang der Nordalpen sowie auch ganz im Süden fallen in der Früh noch ein paar Tropfen, im westlichen Bergland oberhalb von 1.500 Meter auch Flocken. Im Tagesverlauf trocknet es weitgehend ab und die Wolken lockern zunehmend auf. Besonders vom Innviertel bis ins Nordburgenland zeigt sich häufig die Sonne, im Süden bleiben die Wolken hartnäckiger. Im Osten weht lebhafter West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen 12 bis 19 Grad, wobei es im östlichen Flachland am mildesten wird.

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Am Samstag ziehen von Vorarlberg bis ins Waldviertel rasch dichte Wolken auf, tagsüber fällt zeitweise Regen. Im Süden und Osten scheint zunächst noch gelegentlich die Sonne. Ab Mittag werden die Wolken auch hier zahlreicher, vor allem im Südosten sind einzelne Regenschauer möglich.

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Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, an der Alpennordseite zeitweise lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Es wird noch kühler

Der Sonntag verläuft wechselnd bis stark bewölkt, vor allem entlang der Nordalpen ziehen ein paar Regenschauer durch. Am Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt der Schauer in den Süden und Südosten, an der Alpennordseite trocknet es ab. Bei zunächst mäßigem, im Tagesverlauf auch wieder lebhaftem West- bis Nordwestwind werden maximal 14 bis 19 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Am Montag halten sich im Bergland zunächst Restwolken mit einigen Schauern, im Donauraum und im östlichen Flachland scheint zeitweise die Sonne. Tagsüber stellt sich verbreitet ein Sonne-Wolken-Mix ein, am längsten bewölkt und leicht unbeständig bleibt es entlang der Voralpen. Im Donauraum und im Osten weht mäßiger, zeitweise auch lebhafter Wind aus West bis Nordwest und mit 11 bis 17 Grad wird es eine Spur kühler.