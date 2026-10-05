i Ein Kälte-Einbruch schaufelt in dieser Woche Schnee nach Österreich. istock (Symbolbild) Die Prognose im Detail Wetter-Sturz bringt jetzt Schnee nach Österreich Erst steigen die Temperaturen in Österreich auf bis zu 26 Grad, dann kippt das Wetter. Ab Donnerstag sinkt im Westen die Schneefallgrenze. Von André Wilding 05.10.2026, 06:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von ungewöhnlicher Wärme zu Schnee auf den Bergen: Österreich steht eine Woche mit deutlichen Wetter-Gegensätzen bevor. Während am Mittwoch noch bis zu 26 Grad möglich sind, beginnt am Donnerstag im Westen der Wetterumschwung.

Bereits am Montag ziehen laut GeoSphere Austria mehr Wolken durch. Nördlich der Alpen regnet es zeitweise, später sind auch im Süden einzelne Schauer möglich. Im Rheintal und im äußersten Osten bleibt es hingegen weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen 17 bis 23 Grad.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bis zu 26 Grad

Am Dienstag zeigt sich wieder häufiger die Sonne. Regional beginnt der Tag zwar mit Nebel, danach setzt sich aber verbreitet sonniges Wetter durch. Dazu wird es ungewöhnlich mild. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad.

Noch einmal wärmer wird es am Mittwoch. Nach örtlichem Frühnebel scheint in weiten Teilen des Landes die Sonne. Im Süden können später einzelne Regenschauer aufziehen. Mit 18 bis 26 Grad erreicht die Wärme ihren Höhepunkt.

Am Donnerstag kippt das Wetter

Danach folgt die Wende. Bereits am Donnerstagvormittag ziehen im Westen dichtere Wolken auf. Im weiteren Tagesverlauf breitet sich von dort Regen aus.

Im Osten bleibt es länger freundlich und mild. Erst später nehmen auch dort die Wolken zu. Regen wird nach aktuellem Stand vielerorts erst am Abend oder in der Nacht erwartet.

Die Höchsttemperaturen gehen auf 14 bis 24 Grad zurück.

Schneefallgrenze sinkt auf 2.000 Meter

In Vorarlberg sinkt die Schneefallgrenze im Laufe des Donnerstags deutlich. Am Abend soll sie bei rund 2.000 Metern liegen.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Auf den höchsten Gipfeln im Westen könnten größere Neuschneemengen zusammenkommen. Derzeit stehen Prognosen von 20 bis 40 Zentimetern im Raum.

Von einem Wintereinbruch in ganz Österreich kann allerdings noch keine Rede sein. Wie weit die kalte Luft ins Land vordringt und wie viel Niederschlag gleichzeitig fällt, ist derzeit noch unsicher.

Schnee noch weiter unten möglich

Auch für die folgenden Tage liefern die Wettermodelle noch unterschiedliche Berechnungen. Einzelne davon zeigen vor allem für den Süden Österreichs deutlich kältere Luft.

Die Bilder des Tages i ?

Treffen die kältere Luft und Niederschlag gleichzeitig ein, könnte die Schneefallgrenze weiter sinken. Wie weit hinunter es tatsächlich schneien könnte, lässt sich derzeit noch nicht verlässlich sagen.