i Getty Images/iStockphoto Bis zu 26 Grad möglich "Ungwöhnlich warm" – Meteorologe lässt jetzt aufhorchen Auch im Oktober reißen die für die Jahreszeit überdurchschnittlich hohen Temperaturen nicht ab. Nun ist etwa mit bis zu 26 Grad zu rechnen. Von Wetter Heute 03.10.2026, 07:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wochenende erstreckt sich hoher Luftdruck vom Ostatlantik bis zum Schwarzen Meer, daher bleibt dem Alpenraum das überwiegend sonnige und ungewöhnlich warme Wetter erhalten. Erst zu Beginn der neuen Woche bestehen durch ein aufkommendes Höhentief wieder mehr Chancen auf Wolken und Regen. Die genaue Prognose von UBIMET-Meteorologe Christoph Matella.

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Geringe Schauerneigung am Samstag

Am Samstag scheint im Osten und Süden bei ausgedehnten, aber harmlosen Schleierwolken zeitweise die Sonne. Im nördlichen Alpenvorland halten sich einige Hochnebelfelder, ganz im Westen überwiegen die Wolken und dort besteht am Nachmittag eine geringe Schauerneigung. Der Wind weht schwach, im Nordosten auch mäßig aus Südost und von West nach Ost erreichen die Temperaturen maximal 19 bis 25 Grad.

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Am Sonntag setzt sich die Zweiteilung fort, von Vorarlberg bis Oberösterreich halten sich einige Wolken und über den Bergen gehen am Nachmittag vereinzelt Schauer nieder. Im Osten und Süden stellt sich nach Auflösung lokaler Nebel- und Hochnebelfelder ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein, am späten Abend steigt die Schauerneigung im Mühlviertel und in der Nacht im Osten etwas an. Bei meist nur schwachem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad.

So startet die neue Woche

Der Montag beginnt meist trocken und gebietsweise sonnig, im Westen sowie entlang der Nordalpen halten sich aber in der ersten Tageshälfte örtliche Nebelfelder oder hochnebelartige Wolken. Tagsüber bilden sich dort Quellwolken und die Schauerneigung steigt ein wenig an. Abseits der Berge bleibt es meist trocken und zumindest zeitweise sonnig. Der Wind spielt weiterhin keine Rolle, maximal werden 18 bis 24 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Am Dienstag scheint besonders im Donauraum, im Osten und in den südlichen Becken häufig die Sonne. In den Tälern und Becken sowie am Alpennordrand ist in der Früh regional mit Nebel oder Hochnebel zu rechnen, im Tagesverlauf bilden sich über den Bergen Quellwolken und am Nachmittag sind einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Bei meist nur schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 19 bis 26 Grad.