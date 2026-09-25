i In einigen Teilen Österreich stehen in den kommenden Tagen warme Herbsttage an. Symbolbild. Getty Images Fast wie im Sommer Experten sagen jetzt wieder bis zu 28 Grad an Seit wenigen Tagen haben wir den Herbst. Doch heuer wartet dieser noch mit ungewöhnlich hohen Temperaturen auf. Bis zu 28 Grad sind möglich. Von Wetter Heute 25.09.2026, 06:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag baut sich von Westen her erneut ein kräftiges Hoch auf, das sich über das Wochenende hält und nicht nur für ruhiges, sondern auch für spätsommerliches Wetter sorgt. Die exakte Wetterprognose von UBIMET-Meteorologin Jessica Spengler.

Am Freitag halten sich im Norden und Nordosten kompakte Wolken, aus denen im Wald- und Mostviertel in der Früh noch ein paar Regentropfen fallen können. Von Vorarlberg bis Kärnten scheint nach Frühnebelauflösung häufig schon die Sonne, am längsten trüb bleibt es nur vom Waldviertel bis ins Nordburgenland. Aber auch dort stellt sich tagsüber ein Mix aus Sonne und Wolken ein. Der Wind weht mäßig, am Alpenostrand anfangs lebhaft aus Nordwest. Der Wind weht mäßig, am Alpenostrand anfangs lebhaft aus Nordwest. Mit 15 bis 22 Grad bleiben die Temperaturen gedämpft.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dein Wetter Auswählen Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

So startet das Wochenende

Der Samstag beginnt in den Niederungen mit einigen Nebelfeldern, die sich etwa im Bereich der Seen von Oberösterreich und Salzburg stellenweise bis in den Vormittag hinein halten. Abseits davon bzw. nach Nebelauflösung scheint verbreitet die Sonne, höchstens ein paar harmlose Wolken zeigen sich am Himmel. Bei meist nur schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 19 bis 26 Grad, lediglich bei zähem Nebel bleibt es kühler.

Am Sonntag lösen sich lokale Frühnebelfelder in den Tal- und Beckenlagen spätestens am Vormittag auf. Tagsüber dominiert verbreitet der Sonnenschein und ein paar hohe Wolkenfelder bleiben harmlos. Nur entlang des Tiroler Alpenhauptkammes steigt mit ein paar Quellwolken die Gewitterneigung etwas an. Der Wind weht meist schwach, nur im Nordosten frischt der Südostwind zeitweise mäßig bis lebhaft auf. Dazu liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Montag halten sich anfangs in den Niederungen lokal noch ein paar Frühnebelfelder, die sich aber rasch auflösen. Tagsüber überwiegt meist der Sonnenschein bei nur harmlosen hohen Wolkenfeldern. Allerdings entwickeln sich von der Silvretta entlang des Alpenhauptkammes bis nach Osttirol ein paar Quellwolken, durch die die Schauer- und Gewitterneigung etwas ansteigt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost und die Temperaturen steigen auf spätsommerliche 21 bis 28 Grad.