Gewitter im Anmarsch! Hier solltest du Schirm mitnehmen

Wer am Donnerstag (24. September) die "Brunner Wiesn" am Campus 21 in Brunn am Gebirge besuchen möchte, sollte besser einen Regenschirm einpacken.
Eine Kaltfront bringt ab dem späten Vormittag Windböen und Regenschauer.
Von Norden breiten sich im Tagesverlauf dichte Wolken und Regenschauer über weite Teile Österreichs aus. Zwischen dem Wald- und Weinviertel sowie dem Nordburgenland sind vereinzelt auch Gewitter möglich.
Die besten Chancen auf trockenes Wetter bestehen im äußersten Westen und Südwesten. Dazu kommt zunehmend lebhafter Westwind auf. Die Tageshöchstwerte steigen maximal auf kühle 17 Grad.
Am Freitag bleiben die Wolken im Norden und Nordosten dicht. Entlang der Nordalpen regnet es in den Morgenstunden stellenweise noch. Zwischen Vorarlberg und Kärnten kommt nach der Auflösung örtlicher Frühnebelfelder dagegen häufig die Sonne zum Vorschein.
Vom Waldviertel bis ins Nordburgenland hält sich das trübe Wetter am längsten, Schauer sind dort aber kaum noch zu erwarten. Der Wind weht mäßig aus Nordwest und fällt am Alpenostrand anfangs teilweise lebhaft aus. Temperaturen: 10 bis 18 Grad.
Der Samstag beginnt in den Niederungen gebietsweise neblig. Vor allem rund um die Seen in Oberösterreich und Salzburg kann sich der Nebel stellenweise bis in den Vormittag halten.
Außerhalb der Nebelgebiete und nach dessen Auflösung setzt sich verbreitet sonniges Wetter durch. Lediglich einige harmlose Wolken ziehen über den Himmel.