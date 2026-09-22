i Der Vollmond erscheint Beobachtern meist nicht nur am Samstag vollständig rund. Auch am Abend davor und danach wirkt seine sichtbare Seite nahezu voll beleuchtet. IMAGO/greatif Ein Name mit Geschichte Am Samstag: Was ist ein "Erntemond"? Am 26. September steht der nächste Vollmond am Himmel. Er ist als "Erntemond" bekannt. Hinter den Namen steckt eine jahrhundertealte Geschichte. Von Heute Life 22.09.2026, 15:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der September-Vollmond wird auch "Erntemond", "Maismond" oder "Herbstmond" genannt.

Am Samstag (26. September) geht er in Wien um 18:23 Uhr auf und wird damit bereits sichtbar, während im Westen langsam das Tageslicht schwindet. Um 18:45 Uhr verschwindet die Sonne hinter dem Horizont, nur vier Minuten später erreicht der Mond um 18:49 Uhr seine exakte Vollmondphase.

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Vollmond-Namen erzählen vom früheren Alltag

Dass Vollmonde besondere Namen tragen, hat eine lange Tradition. Viele Bezeichnungen entstanden durch Beobachtungen der Natur, der Landwirtschaft und des Wetters. Sie halfen den Menschen dabei, den Verlauf des Jahres einzuschätzen, lange bevor moderne Kalender und genaue Uhren zum Alltag gehörten.

Die Namen zeigen daher, welche Arbeiten zu einer bestimmten Jahreszeit anstanden und welche Veränderungen in der Natur besonders wichtig waren. Für den September-Vollmond haben sich mehrere Bezeichnungen erhalten.

Deshalb heißt er Erntemond

Der "Erntemond" ist jener Vollmond, der zeitlich am nächsten an der Herbst-Tagundnachtgleiche liegt. Der astronomische Herbst beginnt 2026 am 23. September, der Vollmond folgt nur drei Tage später.

Rund um die Tagundnachtgleiche geht der Mond auf der Nordhalbkugel an mehreren Abenden hintereinander vergleichsweise früh auf. Der Grund dafür ist der flache Winkel seiner Bahn zum östlichen Horizont.

Dadurch verschiebt sich der Mondaufgang von einem Abend zum nächsten weniger stark als sonst.

Für Bauern war dieser Effekt früher besonders hilfreich. Das Licht des Mondes verlängerte nach Sonnenuntergang die Arbeitszeit auf den Feldern. So konnten sie die Ernte auch am Abend noch einbringen.

Der Name "Erntemond" beschreibt damit nicht nur die Jahreszeit, sondern erinnert an einen praktischen Nutzen des hellen Vollmonds.

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Was Mais- und Herbstmond bedeuten

Die Bezeichnung "Maismond" stammt aus Nordamerika. Sie verweist auf die Zeit, in der traditionell Mais geerntet wurde. Viele der heute verbreiteten englischen Vollmond-Namen wurden durch nordamerikanische Almanache bekannt.

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Der Name "Herbstmond" hat dagegen Wurzeln im deutschsprachigen Raum und bezieht sich auf den Beginn der neuen Jahreszeit. Früher wurde der September regional auch "Scheiding" genannt, weil sich in diesem Monat Sommer und Herbst voneinander trennen.

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Ob Maismond, Herbstmond oder Erntemond: Gemeint ist stets derselbe September-Vollmond. Seine unterschiedlichen Namen erzählen davon, wie eng sich die Menschen früher am Lauf des Mondes und an den Veränderungen der Natur orientierten.