i Die Temperaturen steigen am Montag auf bis zu 21 Grad. Dabal77, istock (Symbolbild) "So hält es noch 4 Wochen aus" Alte Bauernregel nennt wichtigen Stichtag für Wetter Eine alte Bauernregel macht Hoffnung auf einen milden Herbst: Schönes Wetter am 21. September soll noch vier weitere Wochen anhalten. Von André Wilding 21.09.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sommer geht zu Ende, doch laut einer alten Bauernregel könnte das freundliche Wetter noch eine ganze Weile bleiben. Entscheidend ist dabei ausgerechnet der 21. September.

Der Tag gilt als Matthäustag und erinnert an den heiligen Matthäus. Rund um diesen Lostag haben sich mehrere überlieferte Wetterregeln entwickelt, die aus dem Wetter an diesem Datum Rückschlüsse auf die kommenden Wochen ziehen.

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Vier weitere Wochen schönes Wetter?

Die bekannteste Regel verspricht bei freundlichen Bedingungen eine längere Schönwetterphase: "Hat Matthäus schön’ Wetter im Haus, so hält es noch vier Wochen aus."

Doch die alten Überlieferungen kennen auch eine deutlich ungemütlichere Variante. "Tritt Matthäus stürmisch ein, wird’s bis Ostern Winter sein."

Damit soll das Wetter am 21. September laut Bauernregel einen Hinweis darauf geben, wie sich die kommenden Wochen entwickeln könnten.

Auch Wein spielt eine Rolle

Eine weitere Bauernregel verbindet den Matthäustag mit der Weinernte: "Wenn Matthäus weint statt lacht, Essig aus dem Wein er macht."

Deutlich optimistischer klingt hingegen eine weitere Überlieferung: "Wenn Matthäus freundlich schaut, man auf gutes Wetter baut."

Ob der 21. September tatsächlich vier Wochen schönes Wetter bringt, bleibt abzuwarten. Die alten Bauernregeln haben für freundliche wie stürmische Bedingungen jedenfalls ihre ganz eigene Vorhersage.

Die Prognose im Detail

Am Montag fällt besonders entlang der Voralpen anfangs etwas Regen, am Vormittag lässt sich die Sonne blicken. Am Nachmittag ziehen von Norden her wieder dichte Wolken durch, am Abend steigt die Schauerneigung neuerlich etwas an. Bei lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 14 und 21 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Dienstag startet meist bewölkt, in den Voralpen fällt anfangs noch etwas Regen und auf den Gipfeln sogar Schnee. Abseits der Berge bleibt es trocken, im Tagesverlauf zeigt sich zumindest ab und zu die Sonne. Besonders am Alpenostrand weht lebhafter Nordwestwind. Maximal werden 14 bis 20 Grad, Richtung Eisenwurzen stellenweise auch nur um 12 Grad erreicht.

Am Mittwoch scheint zunächst häufig die Sonne, tagsüber bilden sich Quellwolken. Es bleibt aber trocken und weiterhin zumindest zeitweise sonnig. Bei nachlassendem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad.