i Blick vom Flugplatz Wiener Neustadt auf den Schneeberg. Im Wiener Becken sind bis zu 28 Grad möglich. PANOMAX "Ungewöhnlich" Überraschende Wetter-Ansage für das Wiener Becken Ein sonniger Sonntag sorgt für ungewöhnlich hohe Temperaturen im Osten. Der nächste Wettersturz ist aber bereits im Anmarsch. Die Details. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sonntag hat viel Sonnenschein zu bieten, lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. "Heute wird es für die Jahreszeit ungewöhnlich warm und im südlichen Wiener Becken sind bis 28 Grad zu erwarten. Aber auch sonst hat es in Niederösterreich 20 bis 27 Grad.", schreibt etwa Clemens Grohs von Kachelmannwetter.

Im Laufe des Nachmittags machen sich aber von Norden her immer mehr Wolken bemerkbar und am Abend setzt im Mühl- und Waldviertel schauerartiger Regen ein. In der Nacht auf Montag rollt das Frontensystem eines Skandinavientiefs von Nordwesten über Österreich hinweg.

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Entlang der Nordalpen vom Außerfern bis zum Alpenostrand sowie nördlich und östlich davon muss man somit mit Schauern rechnen. Im Osten ist der eine oder andere Blitz auch nicht ganz ausgeschlossen.

"Vom Alpenostrand bis zum Seewinkel den Fischbacher Alpen frischt der Nordwestwind zudem lebhaft bis kräftig auf, in exponierten Lagen sind auch stürmische Windböen zu erwarten", informiert UWZ-Meteorologin Isabella Winterer.

In der zweiten Nachthälfte trocknet es jedoch meist schon ab, lediglich in den östlichen Nordalpen und am Alpenostrand sind bis zum Morgen noch einzelne Schauer möglich.

Die UBIMET-Prognose im Detail

Der Sonntag hat viel Sonnenschein zu bieten, lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Im Laufe des Nachmittags machen sich von Norden her allmählich Wolken bemerkbar, gegen Abend setzt im Mühl- und Waldviertel leichter Regen ein. Entlang und südlich der Donau geht der Tag hingegen häufig freundlich zu Ende. Der Westwind frischt im Donauraum mäßig bis lebhaft auf, mit 20 bis 27 Grad wird es spätsommerlich warm.

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Am Montag halten sich zunächst entlang der Alpennordseite dichte Wolken und gebietsweise fällt etwas Regen, abseits der Alpen und im Süden startet der Tag häufig freundlich. Im Tagesverlauf scheint zumindest zeitweise die Sonne, lediglich im Nordosten ziehen am Nachmittag wieder dichte Wolken durch und bringen gegen Abend einzelne Schauer. Bei lebhaftem bis kräftigem, im Süden regional föhnigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte von Nord nach Süd zwischen 14 und 24 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Dienstag startet im Norden und Osten bewölkt, in der nördlichen Obersteiermark sowie im Wald- und Mostviertel auch gebietsweise mit Regen. In den restlichen Landesteilen bleibt es meist trocken, vor allem im Westen und Süden scheint häufig die Sonne. Besonders am Alpenostrand weht lebhafter Nordwestwind, in den prädestinierten Tälern im Süden ist es anfangs noch leicht föhnig. Je nach Sonne werden maximal 12 bis 21 Grad erreicht.

Am Mittwoch halten sich anfangs gebietsweise hochnebelartige Restwolken, besonders entlang der Flüsse und Seen auch Nebelfelder. Im Laufe des Vormittags setzt sich häufig die Sonne durch, im Nordosten bilden sich Quellwolken. Die Schauerneigung ist aber gering, die Sonne scheint auch dort zumindest zeitweise. Bei nachlassendem Wind aus nördlichen Richtungen liegen die Höchstwerte zwischen 15 und 23 Grad.