i Am Sonntag zieht dann das Frontensystem eines Tiefs über Skandinavien auf. APA-Images / Georg Kukuvec (Symbolbild) Kaltfront im Anmarsch Neue Prognose ändert Wetter für Österreich komplett Nach dem Italientief wird es am Wochenende in Österreich ruhiger und freundlicher. Doch schon am Sonntag kündigt sich der nächste Wetter-Umschwung an. Von André Wilding 18.09.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Einfluss des Italientiefs lässt am Freitag im Süden nach, von Norden zieht die schwache Okklusion eines Skandinavientiefs durch. Am Wochenende setzt sich laut Unwetterzentrale (uwz.at) von Westen hoher Luftdruck durch.

Damit stellt sich in weiten Teilen Österreichs zunehmend ruhiges und freundlicheres Wetter ein, lediglich im Südosten können anfangs noch dichtere Wolken und einzelne Schauer auftreten. Am Sonntag zieht dann das Frontensystem eines Tiefs über Skandinavien auf. Damit setzt sich zur neuen Woche kühleres Wetter durch.

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Gewittrige Schauer

Der Freitag gestaltet sich im Süden und im zentralen Bergland weiterhin trüb und ab Mittag häufig nass, lokal sind kurze gewittrige Schauer mit dabei. Abseits der Berge bleibt es die meiste Zeit trocken, dazu zeigt sich neben ein paar Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Bei meist schwachem bis mäßigem Westwind liegen die Höchstwerte zwischen 17 und 23 Grad.

Am Samstag halten sich besonders im Süden und im zentralen Bergland dichte Restwolken und Hochnebel, aber nur mehr gelegentlich fällt daraus etwas Regen. Im größten Teil des Landes stellt sich trockenes Wetter ein und besonders nördlich der Alpen lässt sich zeitweise die Sonne blicken. Auch im Süden lockert es im Tagesverlauf etwas auf. Bei schwachem bis mäßigem Westwind steigen die Temperaturen auf 19 bis 25 Grad.

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27 Grad am Sonntag

Der Sonntag startet trocken und abseits lokaler Frühnebelfelder häufig sonnig. Im Tagesverlauf ziehen von Norden her immer mehr Wolken auf und erst gegen Abend setzt im Wald- und Mühlviertel leichter Regen ein. Im Südosten und im Westen bleibt es hingegen bis zum Ende des Tages freundlich. Zuvor erreichen die Temperaturen bei mäßigem bis lebhaftem Westwind noch spätsommerliche 22 bis 27 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Montag halten sich besonders im Bergland dichte Wolken, dazu regnet es zeitweise. Im nördlichen und östlichen Flachland hingegen wechseln sich Sonne und Wolken ab, aber auch dort ist zwischendurch mit Schauern zu rechnen. Der Wind weht lebhaft bis kräftig aus Nordwest. Mit maximal 14 bis 20 Grad gehen die Höchstwerte zurück.